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Yaşam Düğün kutlaması faciaya dönüştü
Yaşam

Düğün kutlaması faciaya dönüştü

Yeniakit Publisher
2024-06-11 01:39:00 -
Düğün kutlaması faciaya dönüştü

Diyarbakır’ın Silvan ilçesine bağlı Beypınar köyünde düzenlenen bir düğün töreninde, kontrolsüz bir şekilde patlatılan havai fişekler nedeniyle aralarında damadın da bulunduğu 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Beypınar köyünde düzenlenen bir düğün töreninde, kontrolsüz bir şekilde patlatılan havai fişekler nedeniyle aralarında damadın da bulunduğu 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan biri Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne nakledildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA

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