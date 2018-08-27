Düğün konvoyunda feci kaza!
Kars'ta düğün konvoyunda trafik kazası meydana geldi. Kaza ana başka bir araçtan cep telefonu kamerası ile kaydedildi.27 Ağustos 2018 Pazartesi 19:57
Kars-Selim karayolunda seyir halindeki düğün konvoyunda yaşanan kaza anı vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, seyir halindeki düğün konvoyu Dikme köyü kavşağı mevkisinde yola çıkan köpek nedeniyle yavaşladı. Gelin ve damatı taşıyan araç öndeki otomobile çarpmamak için yolun sol şeridine geçti.
Bu arada arkadan gelen M.P. idaresindeki otomobil, sürücüsü belirlenemeyen 55 AGP 27 plakalı araca çarptı. Kaza anı öndeki araçta bulunan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kazada iki otomobilde hasar oluştu.
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