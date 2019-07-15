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Düğün kabusa döndü... Acil servisleri doldurdular

RİZE’nin Ardeşen ilçesi Armağan Köyü’nde düğün yemeğinden zehirlenen 115 kişi hastanede tedaviye alındı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 06:19
Düğün kabusa döndü... Acil servisleri doldurdular

Rize'de düğün yemeğinden yiyen misafirler zehirlendi.

Armağan Köyü’nde akşam saatlerindeki düğünde misafirlere tavuk, pilav ve yaprak sarma ikram edildi. Düğün sırasında bazı kişiler mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı.

Şikayetleri devam edenler, kendi araçlarıyla Kaçkar Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Gıda zehirlenmesi teşhisiyle hastaneye başvuran 115 kişi tedavi altına alındı.

Hastane acil servisinde yaşanan yoğunluk nedeniyle gıda zehirlenmesi yaşayan çok sayıda kişi, Çayeli ve Rize’deki hastanelere yönlendirildi.

Ardeşen ilçe Sağlık ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri düğündeki yemekten incelenmek üzere numune aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 05:23
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