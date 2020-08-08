  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Düğün günü korkunç kaza! Gelin yaşamını yitirdi

Ağrı'da düğün günü kuaföre giden gelin arabası, karşıdan gelen arabayla çarpışması sonucu takla attı. Feci kazada gelin hayatını kaybederken, damat ve gelinin kuzeni ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 14:26:00 -
Düğün günü korkunç kaza! Gelin yaşamını yitirdi

 

Ağrı'nın Tutak ilçesinde düğün günü kuaföre giden gelin arabası, karşıdan gelen arabayla çarpışması sonucu takla attı. Feci kazada gelin hayatını kaybederken, damat ve gelinin kuzeni ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kuaföre gidiyorlardı

Edinilen bilgiye göre, düğün günü Tutak ilçesine bağlı Adakent köyünden Tutak ilçe merkezinde bulunan bir kuaföre giden gelin arabasıü karşıdan gelen araçla çarpışması sonrası takla attı.

Feci kazada; gelin Gülten Kutlay hayatını yitirirken damat Bülent Tanay ve gelinin kuzeni olduğu belirtilen bir kadın ağır yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Emekli astsubaydan olay sözler: Alman istihbaratı Türkiye'yi yanlış yönlendirdi
Gündem

Emekli astsubaydan olay sözler: Alman istihbaratı Türkiye'yi yanlış yönlendirdi

Türkiye’nin parlayan yeraltı servetleri üzerinden çeşitli oyunlar oynanıyor. 10 yıldır maden ve değerli taşlar üzerine araştırma ve arama ya..
Türkiye'den taziye mesajı
Siyaset

Türkiye'den taziye mesajı

Türkiye, Hindistan'da meydana gelen uçak kazası sebebiyle taziye mesajı yayımladı.

Beyrut’tan dehşete düşüren haber! Tam 60 kişi...
Dünya

Beyrut’tan dehşete düşüren haber! Tam 60 kişi...

Lübnan’da onlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olan patlama sonra, başken Beyrut’ta halen 60 kişinin kayıp olduğu belirtildi...
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı