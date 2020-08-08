Düğün günü korkunç kaza! Gelin yaşamını yitirdi
Ağrı'da düğün günü kuaföre giden gelin arabası, karşıdan gelen arabayla çarpışması sonucu takla attı. Feci kazada gelin hayatını kaybederken, damat ve gelinin kuzeni ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Ağrı'nın Tutak ilçesinde düğün günü kuaföre giden gelin arabası, karşıdan gelen arabayla çarpışması sonucu takla attı. Feci kazada gelin hayatını kaybederken, damat ve gelinin kuzeni ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Kuaföre gidiyorlardı
Edinilen bilgiye göre, düğün günü Tutak ilçesine bağlı Adakent köyünden Tutak ilçe merkezinde bulunan bir kuaföre giden gelin arabasıü karşıdan gelen araçla çarpışması sonrası takla attı.
Feci kazada; gelin Gülten Kutlay hayatını yitirirken damat Bülent Tanay ve gelinin kuzeni olduğu belirtilen bir kadın ağır yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.