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Yerel

Düğün davetiyelerini dağıtan çiftin feci sonu

2 hafta sonra yapacakları düğünlerinin davetiyelerini dağıtmak için yola çıkan çift TEM Otoyolu’ndaki kazada feci şekilde can verdi. Yabancı plakalı cipe arakadan çarparak savrulan motosikletli çiftin üzerinden sol şeritten gelen başka bir araç geçti.

Yeniakit Publisher
2020-08-15 11:33:00 -
Düğün davetiyelerini dağıtan çiftin feci sonu

İstanbul Kağıthane’de yürekleri sızlatan feci bir kaza meydana geldi.

Dün akşam üzeri 17.30’da TEM Otoyolu Edirne yönü Sadabat Viyadüğü üzerinde meydana gelen feci kazada, Ukrayna plakalı lüks cipin sağ şeritte aniden durunca  arkadan gelen motosiklet hız kesmeyerek aracın arkasına çarpıp yola savruldu.

Korkunç kazanın ardından motosikletten düşen Kutay Ecevit (26) ile arkasında oturan Elif Meltem Narman'a (32) sol şeritte seyreden başka bir otomobil çarptı. Genç çift olay yerinde hayatını kaybederken 30 Ağustos'a düğün tarihi aldıkları ve davetiyeler dağıtmak için yola çıktıkları öğrenildi.

Dünya evine girmelerine günler kala feci kaza can veren çiften geriye yola dağılmış davetiyeler kaldı.

Genç çiftin cenazeleri  Kağıthane Devlet Hastanesi Morguna kaldırılırken kazaya karışan sürücülerde emniyete götürüldü.

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