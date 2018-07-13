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Düğmeye basıldı! İstanbul'da dev operasyon

İstanbul'un 39 ilçesinde 5 bin polisin katılımıyla "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması gerçekleştiriliyor.

13 Temmuz 2018 Cuma 21:38
Düğmeye basıldı! İstanbul'da dev operasyon

İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan koordinasyonunda kent genelinde  5 bin polisin katılımıyla, Yeditepe Huzur Uygulaması-11, saat 20.00'de başladı.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet  müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik, Mali  Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık, Organize Suçlarla Mücadele ve Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra, özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri  katılıyor.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek veriyor.

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan  denetimlerde, aranan şahıslar, silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyanlar  üzerinde duruluyor.

Uygulama saat 23.59'a kadar sürecek.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 21:38
  1. İstanbul
  2. operasyon
  3. Mustafa Çalışkan

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