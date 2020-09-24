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Aktüel Düğmeye basıldı, gözaltılar var! Çok sayıda adrese eş zamanlı FETÖ operasyonu
Aktüel

Düğmeye basıldı, gözaltılar var! Çok sayıda adrese eş zamanlı FETÖ operasyonu

FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte eş zamanlı operasyon düzenlendi. 27 ayrı adreste gerçekleştirilen operasyonda 28 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 08:14:00 -
Düğmeye basıldı, gözaltılar var! Çok sayıda adrese eş zamanlı FETÖ operasyonu

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 27 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi, 28 kişi gözaltına alındı.

Dijital materyal ve para ele geçirildi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte FETÖ'nün "örgüt içinde saklanma evleri Gaybubet evi" olarak tabir edilen ve örgüt üyelerinin saklanmak amacıyla kullandığı tespit edilen 27 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polis ekipleri tarafından operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ve para ele geçirildi.

Öte yandan gözaltına alınan şüpheliler de sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

ByLock kullandığı tespit edildi

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyon kapsamındaki adreslerden biri de Ümraniye, Namık Kemal Mahallesi'nde yer alan bir daireydi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda ByLock kullandığı tespit edilen E. D. gözaltına alındı.

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