Düğmeye basıldı: Asgari ücret 25 bin lira mı olacak?

Asgari ücrete yüksek enflasyon nedeniyle temmuz ayında da zam yapılıyordu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz asgari ücret için tek sefer zamma dönüleceği sinyalini vermişti. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri 1 Aralık'ta başlıyor. Kritik toplantı öncesi "Asgari ücret 25 bin lira olmalı. Asgari ücret yoksulluk sınırına göre her ay düzenli güncellenmeli." teklifi geldi.

Milyonlarca çalışanın beklediği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun mevzuat gereği 1 Aralık'ta çalışmalara başlayacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz asgari ücret zammı için yüksek enflasyon nedeniyle yapılan temmuz ayındaki zammın iptal edileceği tek sefer zam yapılacağı sinyalini vermişti. Asgari ücret zammında beklenti yükseldi. Uzmanlar asgari ücretin 17 bin liranın üzerinde olmasını bekliyor.

HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Tuncer, "Asgari ücret 25 bin lira olmalı" dedi.

Asgari ücretin belirleneceği bir döneme girildiğini dile getiren Bakırhan, TÜRK-İŞ'e göre açlık sınırının 14 bin lira olduğunu ancak vatandaşların yarısından çoğunun bunun altında bir ücretle yaşamını sürdürdüğünü anlattı. Bakırhan, 1 Aralık'ta asgari ücret komisyonunun toplanacağını anımsatarak, "Biz de asgari ücret konusunda arkadaşlarımızla birlikte bir çalışma yürüttük ve hedef olarak diyoruz ki en düşük asgari ücret 25 bin lira olmalı, yoksulluk sınırına göre her ay düzenli güncellenmeli." görüşünü paylaştı.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, "Yılbaşında da emeklilerimizle, çalışanlarımızla ve memurlarımızla ilgili gerekli düzenlemeleri de inşallah maaş artışları noktasında en güzel şekliyle ortaya koyacağız, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

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ASGARİ ÜCRETTE İLK TOPLANTI 1 ARALIK'TA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan etkileyen yeni asgari ücret belirleme çalışmalarını önümüzdeki ay başlatacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bu önemli konuyu ele almak üzere ilk toplantısını gerçekleştirecek.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor. Düğmeye basıldı: Asgari ücret 25 bin lira mı olacak?

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