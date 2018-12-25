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Düğmeye basıldı! 17 ilde dev operasyon

FETÖ soruşturması kapsamında Gaziantep merkezli 17 ilde operasyon düzenlendi. Şüphelilerin adreslerinden yapılan aramalarda 1 dolarlık banknotlar ele geçirildi.

25 Aralık 2018 Salı 18:05
Düğmeye basıldı! 17 ilde dev operasyon

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'nın 'mahrem askeri yapılanması'na yönelik 17 ilde çalışma yapıldı.

Darbe girişimi öncesi 'mahrem imamlar' tarafından sabit ya da ankesörlü telefonlar üzerinden ardışık olarak arandıkları tespit edilen 13 astsubay, 2 uzman onbaşı ve askeri okulda eğitim görürken ihraç edilen 14 öğrenci olmak üzere 29 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

1 dolarlık banknotlar ele geçirildi

Operasyonlarda 21 kişi yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 1 dolarlık banknotlar ele geçirildi. Operasyon kapsamında, 8 kişinin daha yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 18:05
  1. operasyon
  2. FETÖ
  3. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü
  4. Gaziantep

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