Dudullu-Bostancı metrosunun 2021 yılı sonunda bitirilmesi planlanıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yüzde 65'i tamamlanan Dudullu-Bostancı metro hattını 2021 yılının sonunda hizmete açmak istediklerini bildirdi.

İmamoğlu, 13 istasyonlu ve 14,3 kilometre uzunluğundaki Dudullu-Bostancı metro hattının inşaat çalışmalarına ilişkin düzenlenen törende yaptığı konuşmada, projede yer alan bütün yüklenici firmalara, müşavir firmaya ve tüm çalışma ekibine teşekkür etti.



Kayışdağı'ndaki metro şantiyesinde düzenlenen törene yeni İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, belediye bürokratları ve işçiler katıldı.

Ümraniye, Ataşehir, Kadıköy ve Maltepe ilçelerinden geçen metro projesiyle, saatte çift yönde 90 bin yolcu seyahat edebilecek. Tamamlandığında Dudullu-Bostancı arasını 21 dakikaya indirecek hat, deniz ulaşımı, Marmaray ve Kadıköy-Kartal-Tavşantepe metrosu ile Ümraniye-Çekmeköy metrosuna entegre olacak.

- "Biz bundan sonra hiçbir etkinliğimizde havai fişek kullanmayacağız"

Tören sonrası gazetecilerin, Sakarya'da yaşanan patlama sonrasında gündeme gelen hava fişek kullanımıyla ilgili sorularını yanıtlayan İmamoğlu, bundan sonra havai fişek kullanmayacaklarını belirtti.



Hendek'teki olay sonrası havai fişek gördüklerinde kendilerine yaşanan kayıpları hatırlatacağını ifade eden İmamoğlu, "Dolayısıyla biz, İstanbul'da ne böyle bir uygulamayı yaparız, o bitmiştir, ne de böyle bir uygulamayı İstanbul’un herhangi bir yerinde görmek isteriz. Bu konu da valilikler yetkili. İzinler oradan alınıyor. Bu anlamda da Valiliğimizin gereğini yapmasını diliyoruz. Çünkü bazı izinler bizimle ilişkili değil. Ama biz bundan sonra hiçbir etkinliğimizde havai fişek kullanmayacağız. Bunun farklı yöntemlerini buluruz." diye konuştu.





