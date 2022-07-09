Düdüklüde lokum gibi et kavurma tarifi: Düdüklüde et kaç dakikada pişer?

Düdüklüde Lokum Gibi Et Kavurma Tarifi İçin Malzemeler

500 gr dana kuşbaşı et

1 adet soğan

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı tereyağı

1-2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 su bardağı su

1 tatlı kaşığı kekik

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1-2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

2-3 adet de

İsteğe bağlı olarak:

1 adet domates

2 adet yeşil biber

1 adet kırmızı biber

1 adet havuç

Düdüklüde Lokum Gibi Et Kavurma Tarifi Nasıl Yapılır?

Düdüklü tencere ocağa konulur. İçerisine sıvı yağ ve tereyağ konulup ısıtılır.

Küp küp doğranmış kuşbaşı etler, ısınmış tencerenin içerisine konulur ve mühürlenir. Etler suyunu salıp iyice çekene kadar pişirilir.

Etler suyunu çektikten sonra küçük küpler şeklinde doğranmış soğan ve sarımsak ilave edilir. (sebzeler de bu aşamada ilave edilir)

Son olarak tuz, baharatlar ve su ilave edildikten sonra düdüklü tencerenin kapağını kapatılır.

Öncelikle 20dk orta ateşte, sonra 30dk kısık ateşte pişirilir. Piştikten sonra defne yaprağı çıkartılır.

Düdüklüde et kaç dakikada pişer?

Özellikle de et haşlamasında düdüklü tencere kullanımını tercih etmeliyiz. Eğer dana etinden haşlama yapacaksanız 30 dakika pişirmeniz gerekmektedir. Dana biftek ise 10 dakika, dana dil ise 45 ve 60 dakika arası süreler de pişmektedir.

Afiyet olsun.