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Kadın - Aile Düdüklü çelik tavsiyesi isteyen: Lokanta usulü kuru fasulye tarifi! Bunu kadın, erkek çok sayıda yapıyor! Yok böyle
Kadın - Aile

Düdüklü çelik tavsiyesi isteyen: Lokanta usulü kuru fasulye tarifi! Bunu kadın, erkek çok sayıda yapıyor! Yok böyle

Yeniakit Publisher
2024-02-03 11:39:00 - 2024-02-03 11:46:00
Düdüklü çelik tavsiyesi isteyen: Lokanta usulü kuru fasulye tarifi! Bunu kadın, erkek çok sayıda yapıyor! Yok böyle

Kuru fasulye, Türk mutfağının en sevilen yemeklerinden biridir. Kadın, erkek her yaştan seveni olan Lokanta Usulü Kuru Fasulye Tarifi Lokanta Usulü kuru fasulyeyi yapmanın püf noktaları haberimzide kuru fasülye nasıl yapılır tarifi pastirmali kuru fasulye tarifi resimli ve tarifi konusunda araştırmamızı bulabilrisniz.

Lokanta Usulü Kuru Fasulye Nasıl Yapılır

1 su bardağı kuru fasulye
1 adet büyük soğan
2 adet sivri biber
1 yemek kaşığı domates salçası
3 adet orta boy domates
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber
1/2 çay kaşığı kimyon

Kuru Fasulye Yapılışı

Kuru fasulyeleri bir gece önceden soğuk suda ıslatın

Ertesi gün fasulyeleri süzün ve tekrar soğuk suyla yıkayın. Fasulyeleri düdüklü tencereye alın. Üzerine 4 parmak geçecek kadar sıcak su ekleyin. Tuzunuve limon suyunu ekleyin.

Düdüklüyü kapatın ve 30 dakika pişirin. Fasulyeler pişerken, soğanı yemeklik doğrayın. Sivri biberleri de küçük küçük doğrayın. Domatesleri rendeleyin. Tencereye sıvı yağı alın ve soğanları kavurun. Soğanlar hafif renk değiştirince biberleri ekleyin ve kavurmaya devam edin. Domatesleri ekleyin ve birkaç dakika daha kavurun. Kavrulan soğanlı karışımı düdüklü tencereye ekleyin. Düdüklüyü kapatın ve 15 dakika daha pişirin. Fasulyeler ve soğanlı karışım iyice karışınca ocaktan alın. Fasulyeleri baharatlarla tatlandırın. Afiyet olsun!

Kuru fasülye pişirmenin püf noktaları:
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Kuru fasulyeleri ıslatırken, tencereye fazla su koymayın.Kuru fasulyeleri kaynatırken, suyunu çok fazla azaltmayın.Kuru fasulyeleri pişirirken, ara ara karıştırın.Kuru fasulyelere tuz, limon suyu ve baharat eklerken, damak zevkinize göre ayarlayın.Etli Lokanta Usulü Kuru Fasulye Tarifi
Etli kuru fasulye yapmak için, yukarıdaki malzemelere 500 gram kuşbaşı et eklemeniz yeterlidir. Etleri de soğanla birlikte kavurarak yemeğe ekleyebilirsiniz.

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