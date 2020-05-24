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Aktüel

DÜ’de bayram sevinci

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören hasta, yakınları ve sağlık çalışanları bayramda unutulmadı.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 15:32:49 -
DÜ’de bayram sevinci

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören hasta, yakınları ve sağlık çalışanları bayramda unutulmadı.


Dicle Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu, hastane yönetimi ile birlikte bayram ziyaretinde bulundu. Görevleri başında olan sağlık çalışanları ve hastanede tedavi gören hasta ve yakınları Başhekim Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu tarafından ziyaret edilerek bayramları kutladı. Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesinde Ramazan Bayramında görevleri başında olan ve hastanede tedavi gören hasta ve yakınlarını Başhekim Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu tarafından kapıları çalınarak ziyarette bulunuldu. Başhekim, bayramlarını kutlayarak sağlık çalışanlarına, hasta ve yakınlarına moral ve motivasyon desteği verip hastalarla bire bir görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Görüştüğü hastalar tarafından dua alan Başhekim Prof. Dr. Kadiroğlu, çalışan ve hastalara sağlıklı bayramlar diledi.

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