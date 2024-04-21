Dudayev ve İkbal duayla anılıyor

ALİ KANTARCI İSTANBUL

Kaleme aldığı eserler ve vermiş olduğu konferanslarla bir ümmetin uyanışının zeminin oluşturan Pakistanlı meşhur İslam alimi Muhammed İkbal, ölümünün üzerinde 86 koca yıl geçse de sevenlerinin gönlündeki yerini koruyor. 1873 yılında İngiliz sömürgesi Hindistan’ın Siyalkot kentinde dünyaya gelen İkbal, ilk eğitimini İslami ilimler üzerine aldı. Felsefe üzerine Almanya’da doktora yapan Pakistan’ın milli şairi, 1908’de ülkesine döndü. Müslümanların bağımsızlık mücadelesi fikrini ortaya atarak, siyaset yapmaya başladı. İkbal’in, çağdaş Urdu ve Fars edebiyatının önemli eserleri olarak kabul edilen coşkulu şiirlerinin, Müslüman halkın İngiliz sömürgeciliğine başkaldırmasında ve Pakistan’ın kuruluşunda büyük etkisi oldu. İkbal, Pakistan’ın bağımsızlığını göremeden, 21 Nisan 1938 tarihinde Lahor’da vefat etti.

RIFAT BİLGİN İSTANBUL

Çeçenistan’ı özgürlüğüne kavuşturan yiğit komutan Cevher Dudayev, şehadetinin 28. yılında rahmetle anılıyor. Rusya’nın Çeçenistan’a karşı başlattığı işgal ve soykırım hareketine karşı “Son Çeçen canını vermeden, Ruslar ülkemize hakim olamaz” diyerek, halkına “Cihad” emrini veren Dudayev, 21 Nisan 1996 günü Rusların füze saldırısında şehit edilmişti. SSCB hükümeti tarafından kendisine 12 madalya verildi, tümgeneralliğe yükseldi. Rusya’nın 11 Aralık 1994’te Çeçenistan‘a karşı başlattığı askeri harekete karşı halkına “Cihad” emrini verdi. Böylece Çeçenistan karşı saldırılara geçti. Dudayev‘in önderliğindeki Çeçen halkı, iki yıla yakın bir süre devam eden bağımsızlık mücadelesi verdi.

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