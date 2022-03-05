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Spor Dudak uçuklattı! Beşiktaş'ın dev borcu açıklandı
Spor

Dudak uçuklattı! Beşiktaş'ın dev borcu açıklandı

Beşiktaş Kulübü 2022 yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, siyah-beyazlı kulübün borcunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-05 11:59:00 -
Dudak uçuklattı! Beşiktaş'ın dev borcu açıklandı

Beşiktaş Kulübünün borcunun 4 milyar 579 milyon 632 bin 94 lira olduğu açıklandı.

Vodafone Park'ta gerçekleştirilen Beşiktaş Kulübü 2022 yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, mali konularda üyeleri bilgilendirdi.

31 Aralık 2021 itibarıyla toplam borcun 423 milyon 254 bin 721 lirasının kulüp derneğine ait olduğunu vurgulayan Tuncel, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin borcunun ise 4 milyar 156 milyon 377 bin 373 lira olduğunu aktardı.

Siyah-beyazlı kulübün, kasım ayındaki toplantıda toplam borcunun 4 milyar 434 milyon 479 bin 748 lira olduğu açıklanmıştı.

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Yorumlar

şüpeci

Devlete spor diye beş kuruş vergi vermeyen ve sahiplenenlerine sadece kazandıran, o meşin peşinde koşanların sefasını dürdüğü borcuna da millet üzerinden devleti kefil eden illet bi hastalık futbol Arkadaş ne diye dünyadan devşirilmiş adamlara futbolcu diye trilyonlar ödesin bu millet Ülkeye borçtan başka kazanım sağlamayan bu olayın her tarafı spor olsa ne yazar o meşin topu binlerce defa fileye geçirsen ne faydası var Vaktiyle demişler kralım pek hünerli biri var ipi uzaktan atıp iğneye geçiriyor bir gör, İcra etmişler huzurda... kral demiş bu adama 100 altın verin sonra da 100 sopa vurun şaşırmışlar sopa neden demiş böyle lüzumsuz şeyle vakit harcadığı için Bu illete harcanan servetle ne fabrikalar kurulur, ne istihdamlar yaratılır işsizlik hafifletilir açlar doyar
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