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Dünya Dudak uçuklatan felaket: Her yıl 4,5 trilyon adet sigara izmariti...
Dünya

Dudak uçuklatan felaket: Her yıl 4,5 trilyon adet sigara izmariti...

Dünya Sağlık Örgütü, dünyada en çok tütün ürünlerinin çöpe atıldığını açıkladı. Ayrıca her yıl 4,5 trilyon sigara izmaritinin okyanus, nehir, kaldırım, park ve sahillere atıldığı bilgisini paylaşıldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-31 17:36:00 -
Dudak uçuklatan felaket: Her yıl 4,5 trilyon adet sigara izmariti...

Dünya Tütüne Hayır Günü dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) yapılan açıklamada, tütün ürünü kullanımının çevre ve insan sağlığına zararları ele alındı.

Açıklamada tütün kullanımının her yıl 8 milyon kişi, 600 milyon ağaç, 200 bin hektar arazi, 22 milyar ton su ve 84 milyon ton oksijene mal olduğu belirtilerek, "Çevreye saldığı 7 binin üzerinde zararlı kimyasal bulunduran tütün ürünleri, dünyada en çok çöpe atılan madde." ifadesi yer aldı.

"Her yıl 4,5 trilyon sigara izmariti çevreye atılıyor"

DSÖ, her yıl 4,5 trilyon sigara izmaritinin okyanus, nehir, kaldırım, park ve sahillere atıldığı bilgisini paylaştı.

Ayrıca, tütün ürünlerinin çoğunlukla orta ve düşük gelirli ülkelerde yetiştirildiği ve bu ülkelerde tütün yetiştirilen sulak arazilerin gıda tarımı için elverişli olduğu kaydedildi.

Sigara izmaritlerinin içindeki filtrenin de çevreye zararlı çok sayıda mikroplastik içerdiği ve dünyadaki plastik kirliliğine en fazla sebep olan ikinci madde olduğu vurgulanan açıklamada, küresel çevre sağlığının korunması için tütün firmalarına sigara filtrelerini yasaklama çağrısı yapıldı.

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