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Kadın - Aile Dudak kuruluğu ve çatlamasını yok eden tarif
Kadın - Aile

Dudak kuruluğu ve çatlamasını yok eden tarif

Zaman zaman hava şartlarından dolayı cildiniz zarar görebilir.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 00:19:00 - 2021-11-12 00:22:14
Dudak kuruluğu ve çatlamasını yok eden tarif

Soğuk havalara elleriniz bile dayanamıyorsa daha hassas olan dudaklar da dayanamayacaktır. Dudak çatlamasının en yoğun olduğu zamanlar, genellikle soğuk aylar olmaktadır. Kış rüzgarları ve soğuk, hassas olan dudakları yıpratır. Bu gibi günlerde ise evinizde birkaç dakika içinde hazırlayacağınız bu tarifi uygulayarak dudaklarda oluşan kurumayı ve çatlamayı iyileştirebilirsiniz.

Hazırlanışı

1 kaşık bal ve 1 kaşık şekeri karıştırın. Karışımı dudaklarınıza sürün. 10 dakika kadar bu karışımın dudaklarda kalmasını sağlayın. Daha sonra parmak uçlarınızla dudaklarınızı temizleyin. Çatlaklar ve kuruma yok olacaktır.

Not: Şeker, taneli yapısı ile peeling etkisi oluşturur. Bal ise dudaklarınızın ihtiyacı olan nemi karşılar.

 

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