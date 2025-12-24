Dudak dudağa rezilliğinden saç baş kavgaya! Ablası, Dilan Polat’ın saçlarını yoldu

Aylarca Türkiye gündeminden düşmeyen suç gelirlerini aklama, yasa dışı bahis ve örgüt kurma suçlarından yargılanan Dilan Polat, sapkın eşcinseller gibi dudak dudağa öpüştüğü ablası Sıla Doğu ile saç baş kavga etti.

Dilan Polat, cezaevinden çıktıktan sonra beri birlikte yaşadığı ablası Sıla Doğu ile yaptığı kavgayı sosyal medya üzerinden paylaştı. Polat, kopan saçlarını ve vücudundaki darp izlerini gösteren fotoğraflar paylaştı. Ablasına sert sözlerle tepki gösteren Dilan Polat, “Bir daha benim evime giremez, benim böyle bir kardeşim yoktur” ifadelerini kullandı. Saçlarının koparıldığını ileri süren Polat, “Nasıl bir nefret biriktirmiş içinde?” sözleriyle duygularını ifade etti.