  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dev kayalar ilçe yolunu kapattı
Tunus'ta orman yangını! Kül oldu
Çocukların kavgasına büyükler karışınca felaket yaşandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Afgan mevkidaşıyla görüştü
Dünya Dubai'de büyük yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Dünya

Dubai'de büyük yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentinde bir plastik fabrikasında yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-08-12 00:22:00 - 2021-08-12 00:24:58

Dubai'de plastik fabrikasında çıkan büyük yangın paniğe neden oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentindeki Jebel Ali bölgesinde bulunan plastik fabrikasında yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi ile fabrika alev topuna dönerken, gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi

Dubai Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, yangında ölen ya da yaralana olmadığı aktarılarak, yangının söndürüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Dubai Sivil Savunma ekibi, Jebel Ali’deki plastik fabrikasında çıkan yangını başarıyla söndürdü. Sahada görülen yoğun duman, plastik malzemelerden kaynaklanmaktadır" denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay