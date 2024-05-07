Dua edilmesine izin verilmemişti! İzmir'de nikah salonundaki olayda flaş gelişme! 28 Şubat zihniyeti hala devam ediyor!

İzmir'in Karşıyaka Belediyesi bünyesinde bulunan Zübeyde Hanım Nikah Sarayı'nda gerçekleştirilen bir nikah töreninde 28 Şubat zihniyetinin hala devam ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Nikah öncesi, salonda dua edilmek istenmiş, nikah memuru ise "Burası resmi daire. Burada buna izin vermiyoruz lütfen. Burası resmi daire, evde yapabilirsiniz" diyerek mikrofonu hocanın elinden alıp uzaklaştı. İçişleri Bakanlığı olayla ilgili olarak , Mülkiye Müfettişi görevlendirildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan da açıklama geldi.Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İzmir Karşıyaka belediyesine ait Zübeyde Hanım Nikah Salonunda gerçekleşen nikah töreninde dua edilmesinin engellenmesiyle ilgili olarak Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir. Konuyla ilgili gelişmeler Kamuoyu ile paylaşılacaktır.

DUA ETMEK İSTEYEN HOCANIN ELİNDEN MİKROFONU ALDI

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir aile Belediyeye ait nikah salonunda nikah öncesi dua etmek istedi. Dua etmek isteyen hocaya izin vermeyerek mikrofonu elinden alan nikah memurunun tavırları sosyal medyada büyük tepki çekti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

NİKAH MEMURU DUAYI BÖLDÜ

Törene katılan şahitlerden birisi, "Nikah töreni başlamadan önce hocamız kısa bir duada bulunacak." dedi. Bu sözlerin ardından hoca dua etmeye başladı. Ancak hocanın duaya başlamasının hemen ardından nikah memuru "Beyefendi, bir saniye" diyerek duayı böldü.

"DUANIZI EVİNİZDE YAPARSINIZ"

Yerinden kalkarak dua okuyan hocanın yanına gelen nikah memuru, "Burası resmi daire, burada buna izin vermiyoruz. Burası resmi daire evde yapabilirsiniz. Bu bir resmi nikah töreni, duayı evinizde yaparsınız." dedi.

MÜZİĞİN SESİNİ AÇARAK PROVOKE ETTİLER

Daha sonra nikah memuru dua okuyan hocanın elinden mikrofonu aldı. Hoca duaya mikrofonsuz devam edince müzik açarak provoke edildi.