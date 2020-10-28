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Aktüel DÜ Senatosundan Macron ve Charlie Hebdo dergisine tepki
Aktüel

DÜ Senatosundan Macron ve Charlie Hebdo dergisine tepki

Yeniakit Publisher
2020-10-28 15:02:32 -
DÜ Senatosundan Macron ve Charlie Hebdo dergisine tepki

DİYARBAKIR (AA) - Dicle Üniversitesi (DÜ) Senatosu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, İslam peygamberi Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunması, İslam karşıtı açıklamaları ve Charlie Hebdo dergisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan karikatürüne tepki gösterdi.

Senatodan yapılan yazılı açıklamada, son günlerde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye'ye, İslam'a, Hz. Peygamber'e ve Müslümanlara yönelik kışkırtıcı söylemleri, başta Türkiye olmak üzere tüm İslam aleminde tepkiyle karşılandığı belirtildi.

Macron'un söz konusu açıklamalarından cesaret alan Charlie Hebdo dergisinin, ifade özgürlüğü sınırlarını aşarak Müslümanları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında ülke ve milleti hedef alan iğrenç bir karikatür yayınladığı bildirilen açıklamada, "DÜ Senatosu olarak ülkemizin tüm kesimlerini, bu çirkin açıklama ve yayınlar karşısında haktan yana tavır almaya davet etmekteyiz. Macron'un söz konusu açıklamalarını ve Charlie Hebdo dergisinin bu minvaldeki yayın politikasını şiddetle kınıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

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