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Ekonomi DÜ hemşire alacak
Ekonomi

DÜ hemşire alacak

Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre belirtilen pozisyonlarda toplam 6 hemşire istihdam edecek.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 13:49:00 - 2021-07-26 14:16:23
DÜ hemşire alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre açık pozisyonlara başvurular 26.07.2021 ile 09.08.2021 tarihleri arasında üniversitemiz resmi web sayfası olan www.duzce.edu.tr adresinde yer alan “Sözleşmeli  Personel  /  Sürekli  İşçi  Başvuru  ve  Sonuç  İşlemleri”  kısmından  online  olarak müracaatta bulunmaları gerekmektedir.

Her  aday  en  fazla  1  (bir)  kadro  için  başvuruda  bulunabilir.  Eksik  evrak/belge  ile başvurular kabul edilmeyecektir.

İşte İstenen Belgeler;

1 - Başvuru Formu

2 - Fotoğraf

3 - Özgeçmiş (CV)

4 - Diploma

5 - KPSS Lise sonuç belgesi 6 - Nüfus cüzdanı

7 - Askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair belge (erkek adaylar için)

8 - Başvurulacak pozisyonda aranan nitelikler ile ilgili belgeler (sadece mezuniyet sonrası alınan deneyim belgeleri geçerli sayılacaktır.)

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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