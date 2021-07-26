DÜ hemşire alacak
Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre belirtilen pozisyonlarda toplam 6 hemşire istihdam edecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre açık pozisyonlara başvurular 26.07.2021 ile 09.08.2021 tarihleri arasında üniversitemiz resmi web sayfası olan www.duzce.edu.tr adresinde yer alan “Sözleşmeli Personel / Sürekli İşçi Başvuru ve Sonuç İşlemleri” kısmından online olarak müracaatta bulunmaları gerekmektedir.
Her aday en fazla 1 (bir) kadro için başvuruda bulunabilir. Eksik evrak/belge ile başvurular kabul edilmeyecektir.
İşte İstenen Belgeler;
1 - Başvuru Formu
2 - Fotoğraf
3 - Özgeçmiş (CV)
4 - Diploma
5 - KPSS Lise sonuç belgesi 6 - Nüfus cüzdanı
7 - Askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair belge (erkek adaylar için)
8 - Başvurulacak pozisyonda aranan nitelikler ile ilgili belgeler (sadece mezuniyet sonrası alınan deneyim belgeleri geçerli sayılacaktır.)
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