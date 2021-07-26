DÜ hemşire alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre açık pozisyonlara başvurular 26.07.2021 ile 09.08.2021 tarihleri arasında üniversitemiz resmi web sayfası olan www.duzce.edu.tr adresinde yer alan “Sözleşmeli Personel / Sürekli İşçi Başvuru ve Sonuç İşlemleri” kısmından online olarak müracaatta bulunmaları gerekmektedir.

Her aday en fazla 1 (bir) kadro için başvuruda bulunabilir. Eksik evrak/belge ile başvurular kabul edilmeyecektir.

İşte İstenen Belgeler;

1 - Başvuru Formu

2 - Fotoğraf

3 - Özgeçmiş (CV)

4 - Diploma

5 - KPSS Lise sonuç belgesi 6 - Nüfus cüzdanı

7 - Askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair belge (erkek adaylar için)

8 - Başvurulacak pozisyonda aranan nitelikler ile ilgili belgeler (sadece mezuniyet sonrası alınan deneyim belgeleri geçerli sayılacaktır.)

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