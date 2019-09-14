DTSO ile DSMMMO işbirliği protokolü imzaladı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO ) ve Diyarbakır Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (DSMMMO) işbirliğiyle düzenlenen toplantıda; ticaret sicili işlemlerinde mersis başvuruları ve ticaret sicil işlemlerinde izlenmesi gereken yol ve yöntemler konulu bilgilendirme semineri düzenledi. Seminer öncesinde her iki kurum arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Seminer öncesi DTSO tarafından yürütülen Sanayi Mektebi Tasarım ve Eğitim Merkezi Projesi kapsamında DTSO ve DSMMMO arasında işbirliği protokolü imza töreni gerçekleştirdi. DSMMMO Eğitim Salonunda düzenlenen seminere DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, DSMMMO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Vural, her iki odanın yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda muhasebeci ve mali müşavir katıldı.

Yoğun bir katılımla başlayan seminerde konuşan DTSO Başkanı Kaya, DSMMMO’nun önemli bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak gerek kent adına yürütülen ortak çalışmalarda gerekse de böyle bir etkinlikte, üyeleriyle birlikte nitelikli ve yoğun katılım sağladıkları için teşekkür ettiğini söyledi. Kaya, “Diyarbakır’ı yatırım süreçlerinin tamamında özellikle kolay ve hızlı iş yapılabilir kent yapma hedefimiz var bu hedef doğrultusunda sizlerle ve diğer partnerlerimizle gerekli adımları atıyoruz. Bu çalışmaların özellikle büyük bir kısmını sizlerle gerçekleştirdiğimiz için bu konuda sizlerin talep ve önerilerinizi almak ve çalışmalarımızı buna göre şekillendirmek istiyoruz” dedi.

DSMMMO Başkanı Mustafa Vural ise Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte özellikle mali müşavirlere ticaret sicil işlemlerinde rehber olacak ve bu işlemlerde ortaya çıkan farklılıkları ortadan kaldıracak önemli bir kaynak olan ticaret sicil işlemleri kitapçığının hazırlandığını belirtti. Vural, “Aynı zamanda DTSO tarafından kurulan sanayi mektebi tasarım ve eğitim merkezinde muhasebe altyapısında gerekli ara eleman ihtiyacını karşılayacak bir eğitim protokolü imzaladık” diye konuştu.

Yapılan konuşmalar ve protokol imza töreni sonrasında DTSO yönetimi, ticaret sicil işlemlerinde izlenmesi gereken yol ve yöntemler konulu bilgilendirme semineri gerçekleştirdikten sonra seminere katılan konuklara DTSO ve DSMMMO’nun çıkardığı “Ticaret Sicil İşlemleri” el kitapçığı dağıtıldı.