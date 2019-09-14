0553 313 94 23

DTSO ile DSMMMO işbirliği protokolü imzaladı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO ) ve Diyarbakır Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (DSMMMO) işbirliğiyle düzenlenen toplantıda; ticaret sicili işlemlerinde mersis başvuruları ve ticaret sicil işlemlerinde izlenmesi gereken yol ve yöntemler konulu bilgilendirme semineri düzenledi.

14 Eylül 2019 Cumartesi 12:49
DTSO ile DSMMMO işbirliği protokolü imzaladı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO ) ve Diyarbakır Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (DSMMMO) işbirliğiyle düzenlenen toplantıda; ticaret sicili işlemlerinde mersis başvuruları ve ticaret sicil işlemlerinde izlenmesi gereken yol ve yöntemler konulu bilgilendirme semineri düzenledi. Seminer öncesinde her iki kurum arasında işbirliği protokolü imzalandı.


Seminer öncesi DTSO tarafından yürütülen Sanayi Mektebi Tasarım ve Eğitim Merkezi Projesi kapsamında DTSO ve DSMMMO arasında işbirliği protokolü imza töreni gerçekleştirdi. DSMMMO Eğitim Salonunda düzenlenen seminere DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, DSMMMO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Vural, her iki odanın yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda muhasebeci ve mali müşavir katıldı.


Yoğun bir katılımla başlayan seminerde konuşan DTSO Başkanı Kaya, DSMMMO’nun önemli bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak gerek kent adına yürütülen ortak çalışmalarda gerekse de böyle bir etkinlikte, üyeleriyle birlikte nitelikli ve yoğun katılım sağladıkları için teşekkür ettiğini söyledi. Kaya, “Diyarbakır’ı yatırım süreçlerinin tamamında özellikle kolay ve hızlı iş yapılabilir kent yapma hedefimiz var bu hedef doğrultusunda sizlerle ve diğer partnerlerimizle gerekli adımları atıyoruz. Bu çalışmaların özellikle büyük bir kısmını sizlerle gerçekleştirdiğimiz için bu konuda sizlerin talep ve önerilerinizi almak ve çalışmalarımızı buna göre şekillendirmek istiyoruz” dedi.


DSMMMO Başkanı Mustafa Vural ise Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte özellikle mali müşavirlere ticaret sicil işlemlerinde rehber olacak ve bu işlemlerde ortaya çıkan farklılıkları ortadan kaldıracak önemli bir kaynak olan ticaret sicil işlemleri kitapçığının hazırlandığını belirtti. Vural, “Aynı zamanda DTSO tarafından kurulan sanayi mektebi tasarım ve eğitim merkezinde muhasebe altyapısında gerekli ara eleman ihtiyacını karşılayacak bir eğitim protokolü imzaladık” diye konuştu.


Yapılan konuşmalar ve protokol imza töreni sonrasında DTSO yönetimi, ticaret sicil işlemlerinde izlenmesi gereken yol ve yöntemler konulu bilgilendirme semineri gerçekleştirdikten sonra seminere katılan konuklara DTSO ve DSMMMO’nun çıkardığı “Ticaret Sicil İşlemleri” el kitapçığı dağıtıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 12:49
  1. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yaşlı kadının evinde saldırıya uğraması
    1. Yaşlı kadının evinde saldırıya uğraması
    2. Çankaya Üniversitesi 11 Akademik..
    3. Çankırı'daki depremler
    4. ABD'li Müslüman belediye başkanına..
    5. Keşmir Kontrol Hattı'nda bir Pakistan..
    6. 4 araç birbirine girdi, TEM otoyolunda..
    7. Bakan Pakdemirli gösteri uçağıyla uçuş..
    8. 'Gizli görevler için özel olarak..
    9. Genel Sekreter Keleş’ten İl Müdürü..
    10. AK Partili vekilden CHP’li Tunç..
    11. Bu kalabalık senaryo gereği
    12. Almanya Akdeniz'de kurtarılan düzensiz..
    13. Citroen, Türkiye Rallisi'nin ilk..
    14. Korkunç cinayeti işleyen şüpheli..
    15. Ünlü oyuncu Şevket Çoruh: "İzmir’in..
    16. Polisoyun makinelerine el koydu
    17. Başkan Yanmaz’dan festivale destek..
    18. Tarsus Su Parkına 99 günde 18 bin 45..
    19. Lenfoma alt tiplerine göre tedavi..
    20. "Okul döneminde dijital dünyayı..
    21. Ağır okul çantaları ağrıya yol açıyor
    22. Bu estetik kadınlara özgüveni geri..
    23. Van'da 5 terörist öldürüldü
    24. UNESCO Dünya Mirası Geçici..
    25. Red Bull Cliff Diving’de son durak..
    26. HDP Osmaniye İl Başkanı Mutlu serbest..
    27. DTSO ile DSMMMO işbirliği protokolü..
    28. "Türkiye, Bosna Hersek'e her alanda..
    29. Beyşehir’de bisiklet festivali başladı
    30. Toyota pilotları, Türkiye Rallisi..
    Karamollaoğlu, Erdoğan’a neler anlattı? İşte detaylar!
    Karamollaoğlu, Erdoğan’a neler anlattı? İşte detaylar!
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2019
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...