DTSO Başkanı Şahin, mücbir sebep kapsanın genişletilmesini istedi

DÜZCE (İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu Başkanı Tuncay Şahin, mücbir sebep kapsamını genişletilmesi etti.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, korona virüs sürecinde de toplantıları kaçırmıyor. Yapılan tüm toplantılara telekonferans sistemi ile katılım sağlıyor. Başkan Tuncay Şahin, Video Konferans Yöntemi ile gerçekleştirilen Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası bilgilendirme toplantısı, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen Oda Borsa Başkanları İstişare Toplantısına ve İktisadi Kalkınma Vakfı Pandemi Sonrası Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri konulu bilgilendirme toplantılarına katılım sağladı. Her 3 toplantıda da Düzce’deki iş insanlarının pandemi dolayısıyla yaşadıkları sorunları dile getiren DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Mücbir Sebep kapsamını genişletilmesi, Lojistik Sektöründe faaliyet gösterenlere gri pasaport verilmesi, firmaların kamudan olan alacaklarının ödenmesi, enerji faturalarının ertelenmesi gibi kritik öneme sahip konularda yetkililerin önlem almalarını beklediklerini ifade etti.