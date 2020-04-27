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Ekonomi

DTÖ’den tarım ticareti uyarısı

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyesi 24 ülke ortak açıklama ile koronavirüs önlemleri kapsamında ülkelerin tarım ürünleri ticaretine kısıtlamalar getirmesinin ve gereksiz stoklamaların zararlarına dikkat çekti.

2020-04-27 05:13:00 -
DTÖ’den tarım ticareti uyarısı

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyesi 24 ülke ortak açıklama ile koronavirüs önlemleri kapsamında ülkelerin tarım ürünleri ticaretine kısıtlamalar getirmesinin ve gereksiz stoklamaların gıda güvenliğini tehdit edeceği uyarısında bulunarak tarım ticaretini olumsuz etkileyecek kısıtlamalardan kaçınılmasını istedi.

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