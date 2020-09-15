DTÖ'den ABD'yi şok eden karar: Ticaret kurallarını ihlal etti
Çin yönetiminin talebi doğrultusunda, Dünya Ticaret Örgütü'nün "Anlaşmazlıkların Halli Anlaşması" çerçevesinde kurulan panelin hazırladığı raporda, Çin'in, ABD'nin gümrük tarifelerinin ticaret kurallarını ihlal ettiğine yönelik başvurusu haklı bulundu.
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), ABD'nin Çin'e uyguladığı gümrük tarifleriyle ticaret kurallarını ihlal ettiğini bildirdi. Hazırlanan raporda ABD’nin 2018 yılında Çin mallarına yönelik uyguladığı gümrük vergisinin uluslararası ticaret kurallarını ihlal ettiği belirtildi.
Raporda ABD’nin gümrük tarifelerini uygun hale getirmesi tavsiyesinde bulunuldu.
Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada DTÖ’nün kararının "memnuniyetle" karşılandığı belirtilerek, "ABD Yönetimi’nden DTÖ kararlarına tam saygı göstermesini ve çok uluslu ticaret sistemine uygun hareket etmek için pratik çalışmalar yapmasını bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.
ABD Ticaret Temsilcisi Ofisi ise DTÖ’nün kararını tepkiyle karşıladı. Yapılan açıklamada örgütün "Çin’in teknoloji uygulamalarını durdurmakta tamamen yetersiz olduğu"nu gösterdiği ifade edildi.