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Ekonomi

DTO Nefes Kredisi Projesi’ne 3 kamu bankası dahil edildi

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Nefes Kredisi Projelerine kamu bankalarının da dahil edildiğini müjdeledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 12:39:25 -
DTO Nefes Kredisi Projesi’ne 3 kamu bankası dahil edildi

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Nefes Kredisi Projelerine kamu bankalarının da dahil edildiğini müjdeledi.


DTO Başkanı Uğur Erdoğan, DTO üyelerinin Nefes Kredisi imkanından faydalanabilmeleri için gerekli tüm kaynaklarını açtıklarını belirtti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) nezdinde, 3 bankayla daha protokol imzaladıklarını ifade etti. TOBB tarafından 27 Nisan 2020’de başlatılan Nefes Kredisi’nde kredi başvuruları devam ederken, DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan’dan güzel bir haber daha geldi.


Başkan Erdoğan, “Bugün itibarıyla, protokol imzaladığımız kamu bankalarımızdan da Nefes Kredisi Projemize dahil olmuşlardır. Denizli’mizdeki oda ve borsalarımıza kayıtlı üyelerimizden, gerekli şartları sağlayan işletmelerimiz, kamu bankalarımızdan da kredi kullanabileceklerdir. Hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

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