DTO İzmir Şube Başkanı Öztürk: "Türk limanları 2020'yi çok az kayıpla kapatacak"

İZMİR (AA) - Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkilerine rağmen Türk limanlarının 2020'yi çok az kayıpla kapatacağını bildirdi.

Yusuf Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, salgın sürecinde deniz yolu taşımacılığının ve limanların başarılı bir sınav verdiğini belirtti.

Gelecek yıl da küresel denizcilik sektörünün stratejik önemini koruyacağını ifade eden Öztürk, "Pandeminin küresel ekonomide yarattığı sıkıntılara rağmen Türk limanları 2020 yılını çok az kayıpla kapatacak. İzmir bölgesindeki limanlarda bu yılın ocak-kasım döneminde 1 milyon 570 bin TEU konteyner elleçlendi. Yılın tamamında İzmir limanları, geçen yıl 1 milyon 673 bin TEU'luk elleçleme rakamını yakalayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Çin'in 2021'de de dünya ekonomisinin lokomotifi olmaya devam edeceğini belirten Öztürk, İzmir limanlarının, Uzak Doğu'yu deniz yolu ve demir yoluyla Avrupa'ya bağlayan Kuşak ve Yol Projesi'nde konumlanmasını sağlayacak yatırımların 2021'de hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

TCDD İzmir Alsancak Limanı'nın su yolunu derinleştirme çalışmaları ve İzmir Körfezi Tarama Projesi ile İzmir'in liman ve deniz şehri kimliğinin güçleneceğini bildiren Öztürk, şunları kaydetti:

"Kemalpaşa lojistik merkezinin tamamlanarak işletmeye açılması, deniz yolu-demir yolu ve kara yolunu entegre ederek Ege Bölgesi'nin lojistik aktarma merkezi olma kabiliyetini artıracaktır. Lojistik performansımızda artış, ülkemiz ihracatına rekabet gücü kazandıracağı gibi yeni uluslararası yatırım çekmemizi de sağlayacaktır. Ticaret savaşları ve pandeminin dünya ticaretindeki bölgeselleşme eğilimini güçlendirmesi doğrultusunda bölgesel deniz yolu taşımacılığımızı geliştirmeliyiz. Hem bölgemizdeki ticareti artırmak hem kabotaj hattında yük taşımacılığını geliştirmek için Türk bayraklı gemi filomuzu büyütmeliyiz."



Öztürk, turizme değinirken de yeni sezonda mavi yolculuğu ve yat turizmini uluslararası pazarlara ve ülke içi turizme yönelik olarak tanıtmaya devam edeceklerini belirtti. Öztürk, "Yavaş tempoyla da olsa kruvaziyer gemilerini ülkemiz limanlarında göreceğimize inanıyoruz. En büyük dileğimiz, aşılama sonucu 2021 yılının Kovid-19 ile mücadelede başarıya ulaşıldığı, insanlığın sağlık, huzur ve barışa kavuştuğu bir yıl olmasıdır." ifadelerini kullandı.