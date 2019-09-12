DTİK Avrupa Girişimci Toplantısı

BERLİN (AA) - Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Almanya’nın 1,3 trilyon dolarlık bir ithalatı olduğunu belirterek, “1,3 trilyon dolarlık potansiyel içinde ben sadece 16 milyar dolar satıyorum ki, yüzde olarak bile telaffuz edilmesine gerek olmayan bir rakam. İthal eden bir ülkeye bizim satamamamız bir ayıptır.” dedi.

Bakan Yardımcısı Batur, Almanya'nın başkenti Berlin’de Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) çatısı altında faaliyet gösteren Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) tarafından düzenlenen Avrupa Girişimci Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, artan korumacılık ve ticaret savaşlarının olduğu bu küresel piyasa ortamında, var gücüyle çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

OECD ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşların küresel büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize ettiklerini hatırlatan Batur, Dünya Bankası'nın Küresel Ekonomik Büyüme Raporu’nda ticaret savaşlarının etkisini artırması, gelişmekte olan ülkelerdeki finansal dalgalanmalar ve gelişmiş ülkelerdeki büyümenin yavaşlaması gibi risk faktörlerine dikkatin çekildiğini anlattı.

Batur, Avrupa’da “Brexit” sürecinden kaynaklı belirsizliklerin de olduğunu belirterek, Brexit konusunda uzun zamandır bir çalışma yaptıklarını kaydetti.

Küresel ekonomik gelişmelerden Türkiye’nin de etkilendiğini belirten Batur, “Sürdürülebilir bir ihracat anlayışını temel alan Ana Planımızda, yoğun ve titiz çalışmaların neticesinde 17 hedef ülke ve 5 hedef sektör belirledik.” diye konuştu.

Batur, Türk iş insanlarının Avrupa’dan iş insanlarıyla üçüncü ülkelerde beraber iş yapma potansiyelinin çok yüksek olduğunu dile getirerek, “Ülke risklerini sigortalayacak farklı seçenekler devreye alınıyor olacak.” dedi.





- "Desteğe ihtiyacınız olursa her zaman yanınızda olacağız"





Almanya’ya Türkiye’den göçe de değinen Gonca Yılmaz Batur, 1960’larda Almanya’nın daveti ile bu ülkenin ekonomik ve sınai kalkınmasına katkı sağlamak için gelen Türk vatandaşlarının, girişimcilik başarısı göstererek 50 milyar avroluk bir iş hacmi yakaladıklarını söyledi.

Batur, Almanya'nın ithalat potansiyeline vurgu yaparak, şunları kaydetti:

“Almanya 4 trilyon dolarlık GSYİH’ya sahip ve 1,3 trilyon dolarlık bir ithalatı var. Yani esas potansiyel olarak bakarsak, 1,3 trilyon dolarlık potansiyel içinde ben sadece 16 milyar dolar satıyorum ki, yüzde olarak bile telaffuz edilmesine gerek olmayan bir rakam. İthal eden bir ülkeye bizim satamamamız bir ayıptır. Bununla ilgili potansiyeli en iyi görebilecek, nerelerin burada doğru kanala iletilirse işleyeceğini anlayacak yurt dışına yaşan Türk iş insanlarıdır. Sahayı hissetmek, buradaki Türkiye kökenli girişimcilerin en önemli görevi. Sürdürebilir ve Türkiye'ye katma değer katacak iş modellerinizde desteğe ihtiyacınız olursa her zaman yanınızda olacağız. “

Batur, konuşmasından sonra Avrupa Birliği’nin (AB) çelik sektörünü korumaya yönelik tedbirlerine ilişkin Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Oliver Wittke görüşmek için salondan ayrıldı.