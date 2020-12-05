DT kostüm tasarımcısı Köroğlu, Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - Devlet Tiyatroları (DT) sahne ve kostüm tasarımcısı Ali Cem Köroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle dün gece Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 62 yaşında vefat etti.

Devlet Tiyatrolarında kostüm tasarımcılığını yapan Köroğlu, İzmir Devlet Tiyatrolarında geçen hafta prömiyeri yapılan "Karıncalar-Bir Savaş Vardı" oyununun da sahne tasarımını üstlenmişti.

Köroğlu, profesyonel sanat hayatına İstanbul Devlet Tiyatrolarında başlamıştı. 2003 ve 2007'de Afife Jale Tiyatro Ödülleri'nde "En Başarılı Sahne ve En Başarılı Giysi Tasarımcısı" ödülü alan Köroğlu'nun, ulusal ve uluslararası alanda sahne tasarımı konusunda ödülleri de bulunuyordu.

- DT'den başsağlığı mesajı

Devlet Tiyatrolarının sosyal medya hesabından Ali Cem Köroğlu için taziye mesajı yayımlandı.

Mesajda, "Birçok oyunun dekorlarında imzası bulunan, eski Sanat Teknik Müdür Vekilimiz, dekoratörümüz Ali Cem Köroğlu'nu Kovid-19 sebebiyle kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine ve sanat camiamıza baş sağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.