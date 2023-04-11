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Siyaset DSP'yi sarsan ölüm haberi.. Şok gelişme!
Siyaset

DSP'yi sarsan ölüm haberi.. Şok gelişme!

Yeniakit Publisher
2023-04-11 12:26:00 -
DSP'yi sarsan ölüm haberi.. Şok gelişme!

DSP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Murat Özbilge(63) kalp krizi sonucu vefat etti. Özbilge 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde DSP Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adayıydı.

DSP Genel Başkan Yardımcısı Murat Özbilge hayatını kaybetti! Murat Özbilge'nin ölüm nedeni ne?

DSP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Murat Özbilge(63) kalp krizi sonucu vefat etti. Özbilge 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde DSP Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adayıydı.

İstanbul'da bir alışveriş merkezinde alışveriş yapan, daha sonra aracına tek olarak dönen Özbilge’den bir süre haber alamayan ailesi aracın yanına gitti.

Aracında yarı baygın halde bulundu

Aracın içinde yarı baygın halde Özbilge'yi görüp ulaşmaya çalışan ancak tüm çabalarına rağmen kilidi açamayan aile itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Aracın kapısının açılmasının ardından sağlık ekipleri Özbilge'nin vefat ettiğini ailesine bildirildi.

Kalp krizi geçirdiği düşünülen 63 yaşındaki Ahmet Murat Özbilge 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde DSP Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adayıydı.
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