DSP'nin İstanbul adayı belli oldu DSP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı, eski İstanbul Barosu Başkanı Muammer Aydın oldu.

DSP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı, partinin Genel Başkan Yardımcısı ve eski İstanbul Barosu Başkanı Muammer Aydın oldu.

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