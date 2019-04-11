0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

DSP'den seçilen meclis üyeleri AK Parti'ye geçti

Ardahan'ın Damal ilçesinde DSP'den seçilen Damal Belediyesi Meclis Üyeleri Erol Birkoç ve Sürsafa Abdan partilerinden istifa ederek, AK Parti'ye katıldı.

11 Nisan 2019 Perşembe 10:58
DSP'den seçilen meclis üyeleri AK Parti'ye geçti

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde DSP'den seçime girerek meclis üyesi seçilen Damal Belediyesi Meclis Üyeleri Erol Birkoç ve Sürsafa Abdan, partisinden istifa ederek, AK Parti'ye geçti.

'Ailemizin birer ferdi oldular'

AK Parti Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın, yaptığı açıklamada, DSP'den Damal Belediye Meclis Üyesi seçilen Sürsafa Abdan ve Erol Birkoç'un AK Parti'ye geçtiğini söyleyerek, ''Kendileri AK Parti ailesinin birer ferdi oldular. Birlikten güç doğar anlayışı ile AK Parti çatısı altında hizmet verecek olan değerli dostlarımıza partimize hoş geldiniz diyor, hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. İnşallah hep birlikte Damal İlçemiz için güzel çalışmalar gerçekleştireceğiz. İlçede göstermiş olduğu üstün başarı içinde ilçe Başkanımız Nevriye Derdiyok'a teşekkür ediyorum.'' şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 10:58
  1. AK Parti Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın
  2. DSP

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzonspor’da hedef 4’te 4 yapmak
    1. Trabzonspor’da hedef 4’te 4 yapmak
    2. Arızalanan eski makam aracı satışa..
    3. Meteorolojiden kar erimesi uyarısı
    4. Azdan az çoktan çok kesinti! BES'te..
    5. BDDK'dan kredi riskinin hesaplanmasına..
    6. Vali Bilmez’den SYDV’ye ziyaret
    7. Rasathane teleskopları gökyüzüne..
    8. Hektaş’a İhracatın Yıldızı Ödülü
    9. Toplumun Temel Direği: Aile -..
    10. Kütahya’da tarım alanları azaldı
    11. Mustafa Demir mazbatasını aldı
    12. Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş..
    13. Fatih Erbakan haciz gönderdi, Saadet..
    14. Ehliyet nasıl alınır? Yeni ehliyet..
    15. Matlı: “Tarımda güzel günler bizleri..
    16. Fenerbahçe derbide saha avantajına..
    17. GRAFİKLİ - Saha kenarında Ersun..
    18. Çocuğunu AVM’ye terk eden anneye şok..
    19. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    20. Süper Lig, La Liga ve Ligue 1'in önünde
    Yeni iddia: Seçim sonrası Abdullah Gül'den Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na talimat
    Yeni iddia: Seçim sonrası Abdullah Gül'den Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na talimat
    Erdoğan'ın teklifi Birleşmiş Milletler'i heyecanlandırdı
    Erdoğan'ın teklifi Birleşmiş Milletler'i heyecanlandırdı
    Bolu Valisi Ahmet Ümit, ırkçı başkan Tanju Özcan'a ders verdi!
    Bolu Valisi Ahmet Ümit, ırkçı başkan Tanju Özcan'a ders verdi!
    İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan kritik Büyükçekmece açıklaması!
    İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan kritik Büyükçekmece açıklaması!
    Kılıçdaroğlu'ndan 'Kaos' tehdidi
    Kılıçdaroğlu'ndan 'Kaos' tehdidi

    Günün Karikatürü

    11 Nisan 2019
    Aileyi parçalama ihalesi Soros’a
    Aileyi parçalama ihalesi Soros’a
    Bakan Albayrak reform paketini açıklamıştı... CHP'den tehdit!
    Bakan Albayrak reform paketini açıklamıştı... CHP'den tehdit!