0553 313 94 23

DSP'den Ankara'da sürpriz aday!

CHP'den istifa eden isimleri bünyesinde toplayan DSP'nin, Ankara'da eski Çankaya Belediye Başkanı Ali Haydar Yılmaz'ı aday göstereceği belirtildi.

05 Şubat 2019 Salı 16:25
DSP'den Ankara'da sürpriz aday!

31 Mart yerel seçimleri öncesinde gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Gaziantep’te Celal Doğan’la, İstanbul Şişli’de Mustafa Sarıgül’le yerel seçimlere giren DSP’nin benzer bir hamleye Ankara’da hazırlandığı öne sürüldü.

Şu ana kadar 57 il ve 102 ilçede belediye başkan adaylarını açıklayan DSP’nin Kırklareli’de Suat Bahçekapılı, Kars’ta Naif Alibeyoğlu, Marmaris’te ise CHP’den istifa eden Ali Acar gibi isimleri de aday göstereceği belirtiliyor.

Ankara'da Ali Haydar Yılmaz

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Ankara’da eski Çankaya Belediye Başkanı Ali Haydar Yılmaz’ın da DSP ile görüşme halinde olduğu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi aday olacağı öne sürüldü.

DSP ile ilgili bir diğer iddia da İzmir’den geldi. Bu ilde de CHP’den yeniden aday gösterilmeyen 19 belediye başkanından 5 ya da 6 tanesinin DSP adayı olarak seçime girebilecekleri belirtiliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 16:25
  1. Kırklareli
  2. Kars
  3. İzmir
  4. İstanbul
  5. Gaziantep
  6. seçim sonuçları
  7. yerel seçim
  8. 2019 seçim
  9. Ankara
  10. DSP
  11. ali haydar yılmaz
  12. celal doğan

YORUM YAZ

  • orak çekiçorak çekiç1 sa önce
    millet itifakındaki partilerden birisine gösterilebilecek millet tepkisini aza indirmek için adayları dsp den aday olarak gösteriyorlar ,dolaysıyla DSP de itifakın gizli istepnesidir.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Seramiksan teknoloji ve tasarım odaklı yeni ürünleri ile UNICERA'da
  1. Seramiksan teknoloji ve tasarım odaklı..
  2. Beşiktaş'ta polisten kaçan şahıs..
  3. Alanya'da şubat ayında deniz keyfi
  4. Venezuela’ya 99-6143 numaralı işgal..
  5. Meteorolojiden 4 il için kuvvetli..
  6. Kabataş-Bağcılar tramvay hattında..
  7. Zekeriya Öz'ün kasası olduğu iddia..
  8. Beyoğlu'ndaki bombalı saldırı davası
  9. Evinin balkonuna teleferik kurdu
  10. Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonu
  11. Cezaevi firarileri hırsızlık yaparken..
  12. Fransa'dan İsrail'e tepki: Gözden..
  13. Erzincan merkezli 10 ildeki FETÖ/PDY..
  14. Bolu'da cinsel istismar davasında karar
  15. Trafikte makas terörü! Kadın yolcu..
  16. Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk..
  17. Bu yiyecekler kanseri def ediyor! İşte..
  18. Saint-Joseph Lisesi öğrencileri..
  19. IKBY parlamentosu aylar sonra toplanacak
  20. Sala hakkında korkunç iddia! 'Zorla..
Abdullah Gül hakkında çarpıcı iddia! "Yeni partinin logosu bile hazır"
Abdullah Gül hakkında çarpıcı iddia! "Yeni partinin logosu bile hazır"
Maduro'dan canlı yayında Erdoğan’a mesaj!
Maduro'dan canlı yayında Erdoğan’a mesaj!
ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü
Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü
El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor

Günün Karikatürü

05 Şubat 2019
Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül ve yeni parti açıklaması! "Bu kadar çekingenlikten sonra zor tutarlar"
Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül ve yeni parti açıklaması! "Bu kadar çekingenlikten sonra zor tutarlar"
Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019
Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019