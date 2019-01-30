DSP Şişli oy oranları | Mustafa Sarıgül DSP Şişli belediye başkan adaylığını kazanır mı?

CHP'den aday gösterilmeyen eski Şişli belediye başkanı Mustafa Sarıgül, zehir zemberek açıklamalarıyla CHP'den istifa etmişti. Şişli'den belediye başkan adaylığı için seçim çalışmalarına başlayan Mustafa Sarıgül son dakika kararıyla DSP Şişli belediye başkan adayı oldu. Peki Mustafa Sarıgül'ün Şişli belediye başkan adaylığında şansı nedir? Mustafa Sarıgül DSP Şişli belediye başkan adaylığını kazanır mı? DSP Şişli oy oranları ne?

DSP 2014 yerel seçimlerde Şişli’den 0,1 oy oranına sahip oldu. CHP yüzde 61 oy alırken, AK Parti yüzde 27 oranında oya sahip oldu. 24 Haziran genel seçimlerinde ise CHP Şişli’de yüzde 41 oy oranına sahip olurken AK Parti yüzde 25 oy oranı elde etti. DSP'nin Şişli'deki oy oranları düşük olsa da Mustafa Sarıgül'ün Şişli'de büyük oranda tabanı var. Onun için Mustafa Sarıgül'ün Şişli'yi CHP'nin elinden alması bekleniyor. CHP ise Mustafa Sarıgül'e karşı Şişli'den Gürsel Tekin'i belediye başkan adayı çıkaracağı iddia edildi.