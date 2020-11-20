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Siyaset DSP liderinden CHP’ye çok sert tepki: Yeni misyonunu görmüş olduk
Siyaset

DSP liderinden CHP’ye çok sert tepki: Yeni misyonunu görmüş olduk

Millet İttifakı üyelerinin, PKK uzantısı HDP ile birlikte ortak Anayasa taslağı hazırladıkları ortaya çıktı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, “Yeni CHP'nin Türkiye'nin üniter yapısının tartışılır hale getirme misyonu olduğunu yeniden görmüş olduk” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-20 07:58:00 - 2020-11-20 08:16:28
DSP liderinden CHP’ye çok sert tepki: Yeni misyonunu görmüş olduk

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Şafak’tan Taha Hüseyin Karagöz’ün, “Millet İttifakı'nın anayasası ile ilgili ne düşünüyorsunuz?” sorusuna Aksakal, “Bu ittifak oluşturulduğunda; açıkça deklare edilmese de PKK terör örgütünün uzantısı olan HDP ile  yan yana yüründüğünü görüyoruz. Siyasi partiler yasal çalışmalar yaparlar bunda bir sakınca yok. Ülkenin bölünmez bütünlüğünü sağlayacak örtülü-gizli, çalışmalar bugün olduğu gibi ifşa olur. Bunu keşke Ümit Özdağ kendisiyle ilgili gelişmeleri beklemeden bunu ifşa etseydi. Yanlış bir tablo var karşımızda.” cevabını verdi.

CHP'nin misyonunu görmüş olduk

Siz DSP olarak böyle bir çalışmanın içinde olur musunuz?” sorusuna ise DSP lideri şu cevabı verdi:

HDP gibi bir partiyle biz böyle bir çalışmanın içinde asla olmayız. İlk üç maddenin değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Bunu özümseyen bir siyasi anlayışa sahip siyasiler bu masaya oturmaz bile. Gizli ajandaların varlığı yine ispatlanmış oldu. Yeni CHP'nin Türkiye'nin üniter yapısının tartışılır hale getirme misyonu olduğunu yeniden görmüş olduk.

KKTC tartışmaları

CHP’nin KKTC’deki törene davet almadıkları yönündeki iddiaları hakkında da konuşan Önder Aksakal, “Bize 12 Kasım'da davet geldi. Diğer partilere de bu davet gitti. Sayın Kılıçdaroğlu da zaten net bir tarih vermiyor. Kendisinin bilgisi yok "Bildiğim kadarıyla diyor". 6 Kasım'da bu davet Dışişleri Bakanlığı'na gönderilmiş. Biz iki gün içinde uçak biletimizi organize edip gittik. Orada karşılandık ağırlandık. CHP'nin KKTC temsilcisiyle karşılaştık ve ona ‘Genel başkan katılmayacak mı?’ diye sordum. ‘Davetiye geç geldiği için katılmayacak’ dedi. Biz hazine yardımı almıyoruz, CHP ciddi bir yardım alıyor. Çok zor değil 1 saatlik mesafeye rahatlıkla gelebilirlerdi. Siyaseten ayıp olmadı mı şimdi KKTC'ye karşı. Davet er ya da geç ulaşmış hiç fark etmez. Yeri geldiğinde ‘Barış Harekatı'nı biz yaptık’ demesini biliyorsunuz.” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun Biden çıkışı

Kılıçdaroğlu'nun ‘Biden'den beklentiniz nedir’ sorusuna ‘Demokrasi hareketlerine destek bekliyoruz’ cevabını nasıl değerlendiriyorsunuz?” şeklindeki soruya ise Aksakal, “Emperyal bir sistemden destek talebimiz asla olmaz. CHP'nin ikindi döneminde Atatürk ilkelerinin reddedildiği bir yapıyla karşı karşıyayız. Onlar uluslararası emperyal sistemle burada iktidarlarını oluşturma stratejisi oluşturabilirler. Bu Atatürk'ün kemiklerini sızlatır. Bizim tek dayanağımız vardır o da Türk Milleti'dir.” ifadeleriyle cevap verdi.

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