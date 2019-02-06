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DSP lideri Perinçek'in gazetesine verdi veriştirdi!

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Aydınlık’ın, partisi için gündeme getirdiği FETÖ iddialarına sert çıktı, suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Aynı zamanda Aksakal, CHP’nin aday gösterdiği PKK’ya yakın isimler için, “Bizim ilgi alanımızda değil.” ifadesini kullandı.

06 Şubat 2019 Çarşamba 12:59
DSP lideri Perinçek'in gazetesine verdi veriştirdi!

 yeniakit.com.tr  özel haber Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, yeniakit.com.tr Yazı İşleri Müdürü Fahrettin Dede’ye gündeme dair açıklamalarda bulundu. Aydınlık gazetesinin, partisi için ortaya attığı FETÖ iddialarını eleştiren Aksakal, CHP’nin PKK’ya yakın isimleri aday göstermesi hakkında da dikkat çeken açıklamalarda bulundu. DSP’nin aday listesinin son durumu hakkında bilgi veren Aksakal, önümüzdeki günlerde “daha ilginç” adayların da duyurulabileceğinin sinyalini verdi.

“Aksakal listenin sonunda bile olmaz”

Doğu Perinçek’in gazetesi Aydınlık’ın, “FETÖ’nün DSP seçeneği devrede” başlıklı haberiyle gündeme getirdiği iddialarla ilgili konuşan Aksakal şunları söyledi:

Bugün kurumsal anlamda,Demokratik Sol Parti’nin genel başkanı benim. Biz buraya gelenleri sadece bir olumsuz yapı, yani FETÖ organizasyonu adına incelemiyoruz ki... Bize gelen insanların herhangi bir terör örgütüyle iltisakı var mıdır, yok mudur, en azından çevresinde anılır mı anılmaz mı, bütün bunları inceleyerek alıyoruz. Bizim aday gösterdiğimiz insanlar arasında, Cumhuriyet Halk Partisi’nden de gelenler var, Milliyetçi Hareket Partisi’nden de gelenler var, AK Parti’den gelenler de var. Şimdi buraya başkaları gelip DSP’yi bir kurtuluş yolu, bir kurtuluş çizgisi olan parti olarak görüyorsa, bu bir başka yapıyı neden rahatsız eder, bunu anlamak mümkün değil.

Buradan benim anladığım şudur ki; ortaya konulmaya çalışılan iki partili sisteme dönük stratejiye herhangi birisinin engel olmaması adına bu sözde gazeteler, kendilerince başlık atıyorlar. Önder Aksakal, eğer bir FETÖ’cü listesi yapılacaksa, en sonuncu sırada bile olmaz. Bakın en sonda gelir demiyorum, en sonuncu sırada bile olmaz.

Aydınlık hakkında suç duyurusu

Aydınlık’ın haberinde herhangi bir kaynak kullanmaması, muhabir isminin de bulunmaması, ayrıca belge yayınlamamasına da tepki gösteren Aksakal, “Bu çok ayıptır. Bu konuda biz, Cumhuriyet savcısına gidip Aydınlık gazetesi hakkında suç duyurusunda bulunduk. Yani, yazarı belli değil, iddiasının belgesi yok... O zaman herkes kafasına göre bir gazete çıkarsın, birisine bir çamur atsın, öbür taraf temizlemek için uğraşsın. Böyle bir yöntem dünyanın hiçbir yerinde yoktur.” dedi.

CHP’nin PKK’ya yakın adayları hakkında: İlgi alanımızda değil

Fahrettin Dede'nin, “HDP’li ve PKK’ya yakın tarzdaki adayların Cumhuriyet Halk Partisi saflarından aday gösterilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?” yönündeki sorusunaysa, Aksakal şu cevabı verdi:

Bu onların sorunu. Biz kim kimi aday gösterir onu bilemeyiz. Bizim ilgi alanımızda da değil, kim PKK’lıdır, kim değildir kısmını onlar adına değerlendirecek olan da biz değiliz. Biz kendi işimize bakıyoruz. Biz vatanını seven, milletini seven, inançlı, toplumun genel kültürüne ve değerlerine saygılı, toplumsal değerlerimizi koruma anlamında muhafazakar duruş sergileyen, gerçek Türk insanı biz topluma aday olarak öneriyoruz.

“DSP’de ‘ilginç adaylar’ gelebilir”

Pazar günkü Parti Meclisi toplantımızda oluşan bütün adaylıkları görüştük, tartıştık, onayladık, Pazar gününden itibaren oluşacak adaylıklar için de genel başkana ve başkanlık kurulumuza tam yetkiyi de aldık.” diyen Aksakal, “Onları da zannediyorum önümüzdeki hafta sonu itibariyle de tamamlamış oluruz. zaten bir taraftan da evfrak işlemleri hazırlanıyoruz YSK’ya verilecek olan. Öyle bir süreci işletiyoruz. Gazeteceilik jargonuyla söyleyelim, daha ilginç diyebileceğimiz adaylar da önümüzdeki günlerde çıkabilecektir.” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 12:59
  1. DSP Genel Başkanı
  2. Önder Aksakal
  3. FETÖ
  4. DSP
  5. Doğu Perinçek
  6. Aydınlık
  7. DSP adayları
  8. CHP
  9. HDP
  10. PKK
  11. AK Parti
  12. Milliyetçi Hareket Partisi
  13. yeniakit.com.tr Yazı İşleri Müdürü Fahrettin Dede
  14. DSP'nin aday listesi

YORUM YAZ

  • hakanhakan37 dk önce
    dsp de sallıyor. daha düne kadar hdp de pkk propagandası yapan celal doğanı dsp den kim aday gösterdi. göz var nizam var. çıkar ilişkisi sizinki de.. diyemiyorlar ki partimin çıkarı ne ise onun için herkesle ortak olurum.

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