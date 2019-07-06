0553 313 94 23

DSP Lideri Önder Aksakal'dan seçim barajı mesajı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, seçim barajının düşürülmesi gerektiğini söyledi.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 12:40
DSP Lideri Önder Aksakal'dan seçim barajı mesajı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "TBMM olması gereken yetki ve etki gücüne yeniden kavuşturulmalı." dedi.

Partisinin genel merkezinde il başkanları ile bir araya gelen Aksakal, toplantı öncesinde gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

Yeni yönetim sisteminin tüm toplum kesimlerinin refahı ve huzuru esas alınarak revize edilmesi gerektiğini savunan Aksakal, "Öncelikle TBMM olması gereken yetki ve etki gücüne yeniden kavuşturulmalı, Meclisin denetleme ve hesap sorma müessesesi çalıştırılmalıdır." ifadelerini kullandı. 

'Seçim barajı düşürülmeli'

Aksakal, siyasi partiler yasası ve seçim yasalarında da düzenlemeler yapılması talebinde bulunarak, "Seçim barajı sıfırlanmalı ve seçime katılma yeterliliği elde eden tüm partiler Hazine yardımından yararlandırılmalı." diye konuştu.

CHP'nin yerel seçimlerde elde ettiği sonuçları kendi politikalarının başarısı gibi halka kanıksatmak istediğini ileri süren Aksakal, şunları söyledi:

"Yerel seçimlerde öncelikle etkili düzeyde dinci ve bölücü terör örgütlerinin destek çağrıları ile elde ettiği sonuçları kendi politikalarının başarısı gibi halka kanıksatmaya çalışan Y-CHP'nin, sözde ittifak yapılarıyla oluşturduğu konuşulan çıkar ve paylaşım hesaplarının ülkeyi de toplumu da çıkmaz bir sokağa götüreceğini dikkatlerinize sunmak isterim."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 12:40
  1. seçim barajı
  2. Önder Aksakal
  3. DSP

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    8. Vukovar-Srebrenitsa Maratonu başladı
    1. 8. Vukovar-Srebrenitsa Maratonu başladı
    2. Sivas’ın Gürün ilçesi Devlet..
    3. DSP Lideri Önder Aksakal'dan seçim..
    4. 10 metrelik uçurumdan dereye yuvarlandı
    5. Fenerbahçe'de ikinci Simon Kjaer..
    6. Mahalleli ayağı kopan leyleğin..
    7. Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu:..
    8. Söke’de kadın girişimcilerden kadın..
    9. Sivasspor yeni sezon hazırlıklarına..
    10. Milattan önceki Trabzon’u..
    11. İtalyan otomobil mirası Torina'da..
    12. İran'dan İngiltere'ye misilleme..
    13. Caminin baş tacı misafirleri
    14. ANKA’nın mirasçısı Aksungur İHA
    15. Kırklareli'nde 24 düzensiz göçmen..
    16. Tarım araç ve gereçleri için Kiçir’e..
    17. Memurların yüzde 66,79'u sendikalı
    18. Kütahya’da geçen yıl 8 sinema..
    19. Hisarcık’ta ağır tonajlı araçların..
    20. Gazişehir Gaziantepli futbolcular,..
    21. ŞUSKİ, Hilvan Korçik Deresindeki..
    22. Van’dan Lübnan’a ihracat
    23. Canan Kaftancıoğlu Kılıçdaroğlu’nun..
    24. BM'ye "çocukları savaştırmayı bırakma"..
    25. Sivasspor, Bolu’da kamp çalışmalarına..
    26. CHP’li belediyelere suç duyurusu!..
    27. (Özel) 100 motorla düğün konvoyu
    28. Anneler, sapkın projenin kıskacında
    29. Karaman’da iki cadde ışıklandırılıyor
    30. Menisküs yırtıklarına dikkat
    Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması!
    Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması!
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    Sülün Osman, ‘Çanakkale ruhunu’ yaşamak için, bakın nereyi satın almış!
    Sülün Osman, ‘Çanakkale ruhunu’ yaşamak için, bakın nereyi satın almış!

    Günün Karikatürü

    6 Temmuz 2019
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!