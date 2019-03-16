DSP Genel Başkanı, Yılmaz Özdil'i kendi sözleriyle vurdu! DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'i kendi sözleriyle vurdu. Aksakal, Özdil'in CHP hakkında yazdığı yazıyı hatırlatarak, "Yılmaz Özdil'in son günlerde söylediği, 'çare kalmadı gidin CHP'ye verin' diyorsa, samimiyetsizliğini de sorgulaması gerekiyor" dedi.

Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, NTV'de canlı yayın konuğu oldu. "Solun tek temsilcisi değil" CHP'ye yönelik eleştirileriyle son dönemde gündemden düşmeyen Aksakal, yine CHP yüklendi. Aksakal, CHP'nin solun tek temsilcisi olmadığını ve kuruluş ilkelerinden kaydığını söyledi. Yılmaz Özdil'i kendi yazızıyla eleştirdi Eleştirilerini Sözcü yazarlarının yazılarıyla destekleyen Aksakal, Yılmaz Özdil'i ise samimi olamamakla suçladı. Yazılarında CHP'ye oy verilmesini isteyen Özdil'i eleştiren Aksakal, "Yılmaz Özdil, CHP, AK Parti'yi iktidar tutmak için organize edilmiş bir partidir diyor. Bunu kim diyor Atatürk kitabını yazan adam diyor. Eğer İzmirli Yılmaz Özdil'e inanıyorsa benim söylediğme 10 kere inanması lazım. Ama Yılmaz Özdil'in son günlerde söylediği, çare kalmadı gidin CHP'ye verin diyorsa, samimiyetsizliğini de sorgulaması gerekiyor. Atatürk'e Atatürk ilkelerine Cumhuriyet değelerine sahip çıkabilecek tek parti şu anda sol cerahta diyelim Demokratik Sol Parti'dir" dedi.

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