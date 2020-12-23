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Aktüel DSP Genel Başkanı Aksakal, Adalet Bakanı Gül'ü ziyaret etti
Aktüel

DSP Genel Başkanı Aksakal, Adalet Bakanı Gül'ü ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-12-23 18:03:08 -
DSP Genel Başkanı Aksakal, Adalet Bakanı Gül'ü ziyaret etti

ANKARA (AA) - DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü ziyaret etti.

DSP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkan Aksakal, "Ekonomi, Hukuk, Demokrasi ve İnsan Hakları Reformu" konusunda DSP'nin önerilerine ilişkin çalışmayı paylaşmak üzere Adalet Bakanı Gül ile bir araya geldi.

Aksakal görüşmede, "Halkın ve ülkenin ihtiyaçları noktasında siyasi öngörü ve önermelerimizi muhataplarına iletmeyi, siyasi parti olarak misyonumuzun bir gereği olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

Ziyaret sırasında Aksakal'a, Genel Başkan Yardımcıları Hasan Erçelebi ve Onur İste ile Genel Sekreter Yardımcısı Ejder Onursal eşlik etti.

Görüşmede, Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan ile Bakanlık Müşavirleri Salih Çetinkaya ve Enes Günay'ın bulunduğu bildirildi.

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