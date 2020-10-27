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Aktüel DSP Genel Başkanı Aksakal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı:
Aktüel

DSP Genel Başkanı Aksakal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı:

"Ülkemizin, yüz yıllık heveslerle yeniden emperyalist güçlerin hallerini süslediği bugünlerde, Milli Mücadele'nin, laik demokratik cumhuriyetin değeri ve önemi bir kez daha kendisini hissettirmektedir"

Yeniakit Publisher
2020-10-27 13:22:14 -
DSP Genel Başkanı Aksakal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı:

ANKARA (AA) - DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Aksakal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Dünyanın bugün geldiği noktada, insanlığın ve doğanın tek ihtiyacının insanca ve hakça bir yaşam olduğunun daha iyi anlaşıldığını belirten Aksakal, bunun da ancak bilimin öncülüğünde demokrasi gücü ile mümkün olabileceğine işaret etti.

Üç kıtada 620 yıl hüküm sürmüş büyük bir imparatorluğun bu iki önemli gücü hakim kılamaması, üretim sistemlerini geliştirememesi, bilime ve teknolojiye mesafeli olması nedeniyle topraklarının tümünü kaybetmeyle karşı karşıya kaldığını aktaran Aksakal, Türk milletinin bağrından ve o günkü yönetimin içinden çıkan Mustafa Kemal'in, makus talihi kırarak büyük bir kurtuluş savaşının sonrasında yeni bir devlet kurarak, cumhuriyeti ilan ettiğini hatırlattı.

Cumhuriyetin 97'nci yılını kutlayan Aksakal, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin, yüz yıllık heveslerle yeniden emperyalist güçlerin hallerini süslediği bugünlerde, Milli Mücadele'nin, laik demokratik cumhuriyetin değeri ve önemi bir kez daha kendisini hissettirmektedir. Bir olmak, birlik olmak, yurdumuzu dört koldan kıskaca almak isteyen emperyalist planları bozmak, bu topraklar üzerinde yaşayan, bu toprakları kendisine vatan sayan her yurttaşın birinci ödevidir. Cumhuriyetin ilan edildiği bu kutlu günde, yaşamını hiçe sayarak, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere 'Ya istiklal, ya ölüm' diyerek zaferi içen, bu toprakların 97 yıldır vatan kalması uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Herkes şunu çok iyi bilmelidir ki, dünya durdukça Türk milleti var olacaktır."



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