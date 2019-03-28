DSP Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Şahbaz projelerini tanıttı

Demokratik Sol Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Ümit Şahbaz, Büyükçekmece için hazırladığı projelerini tanıttı. Belediye Başkan Adayı Ümit Şahbaz, “Biz Büyükçekmece’de değişimin yapılması gerektiğine inanıyoruz” dedi.

DSP Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Ümit Şahbaz, Büyükçekmece için hazırladığı projelerini tanıttı. Şahbaz Kent Plus sitesi sosyal tesislerinde düzenlenen toplantıda Büyükçekmecelilerle buluşup yerel seçim için hazırladığı projelerini anlattı.

DSP Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Ümit Şahbaz, “Esnafların çoğu kepenk kapatmış durumda. Esnaflar ve insanlarla konuştuğumuzda vatandaşlarımızın çoğu ne iktidardan nede muhalefetten ikisinden de memnun değil. Trafik problemi var insanların geçim sıkıntısı var. Mimaroba’dan başlayarak Selimpaşa’ya kadar ceza diye sınırına kadar buralar 15 yıldır 20 yıldır kaderine terk edilmiş durumda. Bir çivi çakılmamış durumda belediye başkanlarının bütün adaylarının projelerini de ben aldım inceledim. Özellikle burada 27 yıllık belediye başkanlığı yapan Hasan Bey projelerin bir kısmı geçen döneme ait bir kısmı da ondan önceki döneme ait projeler. Demek ki burada sadece projeler seçim zamanları insanlara söyleniyor.Ama seçimden sonra her şeyi unutuluyor. Bir belediye başkanının görevi sabahleyin erken kalktıktan sonra sadece gidip makamda oturmak değildir. Belediye Başkanı sabahleyin erken kalkacaksın esnafı ziyaret edeceksin. Belediyede öğlene kadar bürokratik işlerini halledeceksiniz. Öğleden sonra halkın içine girip sorunlarında dinleyeceksiniz” dedi.

“Biz Büyükçekmece’de değişimin yapılması gerektiğine inanıyoruz”

Belediye Başkan Adayı Ümit Şahbaz, “Türkiye’nin hiçbir yerinde bir kaç belediye hariç bunların hiçbirinin yapıldığını ben görmedim. Bir de belediyecilikte iş hayatında da bu böyledir. 10 yılı geçtiğinde, 5 yıl geçtiği zaman olmaz ve kendi söküğünüzü, kendi hatalarınızı bile görmezsin ama ne yazık ki Türk siyasi koltuğa oturan kalkmıyor ölene kadar. Biz Büyükçekmece’de değişimin yapılması gerektiğine inanıyoruz. Bu değişim için de kendi projelerimizi kendi ekip arkadaşlarımızla hazırladık. Projelerimizi tanıtıma geçmeden önce bir şey daha söylemek istiyorum: Büyükçekmece yeni problemlerini ancak burada yaşayan insanlar çözebilir. Bu buradaki kadrolar çözebilir. Mühendis arkadaşlarımızın mimar arkadaşlarımız hukukçu arkadaşlarımız var. Biz 24 mahalleyi dolaştık. 24 mahallenin bütün sorunlarını vatandaşlardan ve esnaflardan dinledik. Bunlara göre projeler yapmaya çalıştık. Burada 24 mahalle sadece Büyükçekmece Belediyesi Çarşıdan, Albatrostan oluşmuyor. 24 mahalle var hizmetlerin 24 mahalleye de yapılması gerekiyor. Geçen akşam Türk Obaya gittik araba çukura düştü 2 saatte anca çıkabildik öyle sokaklar var ki yani Güneydoğu’da Hakkari’de bile böyle bozuk sokaklar yok” şeklinde konuştu.

Belediye Başkan Adayı Ümit Şahbaz, belediye başkanlığının önemine de dikkat çekerek, “Bir de belediye başkanı sadece seçim zamanları çıkıp esnafı vatandaşı dolaşmakta belediye başkanı yapılmaz. Esnafı hareketlendirmek de çok kolay sıkıntılı bölgelerde şenlik düzenlersiniz miting düzenlersiniz bütün teşkilatlarınızı çağırırsınız esnafların 6 ayda kazandığı para iki günde kazanır. Yol kenarı cennet gibi bir göl kenarında sahibiz ama burası büyük firmaların depolama alanı olarak lojistik alanı olarak kullanılıyor. Bunları çok daha güzel projelerimiz var burada çok güzel bakım çok güzel parklar çok güzel yürüyüş parkurları yapılabilir yaşlar için huzurevleri yapılabilir” ifadelerini kullandı.

Proje tanıtım toplantısı daha sonra soru-cevap şeklinde devam etti.