  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ahmet Yenilmez'den Bülent Arınç'a tepki

AK Partili isim silahlı saldırıya uğradı! Durumu ağır

Bulaşık makinesinden bulaşıklar lekeli çıkarsa ne yapılmalı?

İHH’dan 3 farklı ülkeye Ramazan yardımı

Baklavalık yufkadan yapımı kolay cevizli baklava tarifi
için kalan
Aktüel

DSÖ'nün Yemen'e gönderdiği tıbbi yardım malzemelerine Husilerin el koyduğu iddiası

Yeniakit Publisher
2020-05-16 06:20:39 -
DSÖ'nün Yemen'e gönderdiği tıbbi yardım malzemelerine Husilerin el koyduğu iddiası

YEMEN (AA) - Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) ülkesine gönderdiği tıbbi yardım malzemelerine Husilerin el koyduğunu öne sürdü.

Twitter'daki hesabından açıklamalarda bulunan İryani, hükümetinin ülkedeki sağlık kuruluşlarına tıbbi yardım malzemelerini ilettiğini ancak Husiler'in el koyduğunu iddia etti.

İryani, şu ifadeleri kullandı:

"DSÖ'den temin edilen tıbbi yardımlar, Husilerin olduğu bölgelerdeki sağlık merkezlerine dağıtılmak üzere ulaştırılırken Husiler, kendi destekçilerine ulaştırılmak üzere bunları zorla ele geçirdi."

Yemenli Bakan, söz konusu faaliyetin BM tarafından kınanması talebinde bulundu, gönderilen yardımların hastanelere dağıtılması için Husiler'e baskı yapılmasını istedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı