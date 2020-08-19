  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi DSÖ'nün yapacağı koronavirüs aşısı açıklaması altın fiyatlarını aşağı çekebilir
Ekonomi

DSÖ'nün yapacağı koronavirüs aşısı açıklaması altın fiyatlarını aşağı çekebilir

Koronavirüs sürecinde yaşanan belirsizlik altın fiyatlarında inişli çıkışlı dalgalanmalara neden oluyor. Dün gramı 480 TL’den günü kapatan altınla ilgili önemli uyarıda bulunan uzmanlar, DSÖ’nün aşı çalışmalarıyla ilgili yapacağı olumlu bir açıklamanın fiyatları aşağı çekeceği yönünde hem fikir.

Yeniakit Publisher
2020-08-19 09:44:00 -
DSÖ'nün yapacağı koronavirüs aşısı açıklaması altın fiyatlarını aşağı çekebilir

Sosyal  yaşantıyı olumsuz yönde etkileyen koronavirüs salgınının ekonomi üzerindeki etkileri de devam ediyor. ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşı, Akdeniz’de yaşanan gelişmeler ve pandemi sürecinde ülke ekonomilerinde yaşanan dalgalanmalar altın fiyatlarında yükselişe neden olmaya devam ediyor.

Rusya’nın koronavirüs aşısını bulmasını açıklamasının ardında  hızlı bir düşüşle 460 TL seviyesine inen gram altının fiyatı dün itibariyle yeniden 480 TL seviyesine yükseldi.

Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi?

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından koronavirüs aşısıyla ilgili gelecek bir açıklamanın altın fiyatlarını büyük ölçüde etkileyeceğini belirtti.

Aşı çalışmalarıyla ilgili gelen olumlu bir haberin yatırımcılara alım fırsatı vereceğini söyleyen Memiş "Rusya'dan gelen aşı haberi piyasalar bahane olarak bekliyordu ve bu bahane yakalanmış oldu zira çok agresif bir yükseliş vardı." değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, altın yatırımcısının kısa vadeli yatırım yaparken çok dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi;

"Geçtiğimiz haftalarda serbest piyasalarda altının gram fiyatı 520 TL seviyesine kadar yükseldi. Hiç kimse o bu seviyede bir alım beklemezken, kuyumcular önünde kuyruklar oluştu. Altın 430 TL seviyesine kadar düştüğünde ise çok fazla talebin olmadığına şahit olduk. Demek ki burada panik ve psikolojik algı çok önemli. İnsanlar panik alımı ile 520 TL'den aldı ama zarar etti. Bu panik alımlara dikkat etmeliyiz."

Gümüş daha fazla kazandırıyor

Son olarak gümüşün altından daha fazla kazandırdığını dikkat çeken Memiş, şöyle konuştu;

"Altın 300 liradan 485 TL'ye kadar değil değer kazandı ancak gümüş 2.50 liradan 7.5 TL seviyesine kadar yükseldi. 5 ayda yüzde 120 getirisi oldu. Emtialar arasında en kuvvetli getirisi olan şu an gümüş. Gümüşü vatandaşlar ihlal etmemesi gerekir. Pandemi sürecinde gümüşün değeri çok arttı. Salgın hastalıklarda ve tıp sektöründe gümüş çok kullanılıyor. Şirketler de yurt dışında gümüş stokunu arttırmış durumda. Altın fiyatlarında olduğu gibi gümüşte de bir geri çekilme bekliyoruz. Önümüzdeki 3 yıl boyunca gümüşün ONS fiyatında 40-50 dolar bant aralığında, gram tarafında ise 10 TL üzerinde fiyatlamalar bekliyoruz. Önümüzdeki yıllarda gümüş altından daha fazla değer kazanacağını tahmin ediyoruz" (Yeni Şafak)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Murat

Altının çakılması imkânsız. Altın fiyatları koronanın sonucu değil. Belki korona, altınla ilgili gelişmelerin sonucu
  • Yanıtla
CHP kulislerinden bomba bilgi:
Siyaset

CHP kulislerinden bomba bilgi: "Abdullah Gül değil" dedi, Kılıçdaroğlu'nun çatı adayını açıkladı!

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun “Abdullah Gül’den neden korkuyorlar?” sorusunu irdeleyen ve CHP kulislerinden bilgi paylaşan Gazeteci Yazar Serd..
Neredeyse ağlayacaktı.... Karayılan'ın korkusu kameraya böyle yansıdı!
Gündem

Neredeyse ağlayacaktı.... Karayılan'ın korkusu kameraya böyle yansıdı!

Yerli insansız hava araçlarıyla MİT’in sağladığı istihbarat ile sağ kolu Agit Garzan kod adlı Murat Kalko öldürülen terörist başı Murat Kara..
Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk'tan olay sözler: Bu olursa Yunan donanması yok olur
Gündem

Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk'tan olay sözler: Bu olursa Yunan donanması yok olur

Emekli Tümamiral Dr. Ali Deniz Kutluk, Türkiye ile Yunanistan arasında bir çatışma çıkması halinde Yunan donanmasının yok olacağını söyledi...
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı