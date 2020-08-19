DSÖ'nün yapacağı koronavirüs aşısı açıklaması altın fiyatlarını aşağı çekebilir

Sosyal yaşantıyı olumsuz yönde etkileyen koronavirüs salgınının ekonomi üzerindeki etkileri de devam ediyor. ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşı, Akdeniz’de yaşanan gelişmeler ve pandemi sürecinde ülke ekonomilerinde yaşanan dalgalanmalar altın fiyatlarında yükselişe neden olmaya devam ediyor.

Rusya’nın koronavirüs aşısını bulmasını açıklamasının ardında hızlı bir düşüşle 460 TL seviyesine inen gram altının fiyatı dün itibariyle yeniden 480 TL seviyesine yükseldi.

Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi?

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından koronavirüs aşısıyla ilgili gelecek bir açıklamanın altın fiyatlarını büyük ölçüde etkileyeceğini belirtti.

Aşı çalışmalarıyla ilgili gelen olumlu bir haberin yatırımcılara alım fırsatı vereceğini söyleyen Memiş "Rusya'dan gelen aşı haberi piyasalar bahane olarak bekliyordu ve bu bahane yakalanmış oldu zira çok agresif bir yükseliş vardı." değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, altın yatırımcısının kısa vadeli yatırım yaparken çok dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi;

"Geçtiğimiz haftalarda serbest piyasalarda altının gram fiyatı 520 TL seviyesine kadar yükseldi. Hiç kimse o bu seviyede bir alım beklemezken, kuyumcular önünde kuyruklar oluştu. Altın 430 TL seviyesine kadar düştüğünde ise çok fazla talebin olmadığına şahit olduk. Demek ki burada panik ve psikolojik algı çok önemli. İnsanlar panik alımı ile 520 TL'den aldı ama zarar etti. Bu panik alımlara dikkat etmeliyiz."

Gümüş daha fazla kazandırıyor

Son olarak gümüşün altından daha fazla kazandırdığını dikkat çeken Memiş, şöyle konuştu;

"Altın 300 liradan 485 TL'ye kadar değil değer kazandı ancak gümüş 2.50 liradan 7.5 TL seviyesine kadar yükseldi. 5 ayda yüzde 120 getirisi oldu. Emtialar arasında en kuvvetli getirisi olan şu an gümüş. Gümüşü vatandaşlar ihlal etmemesi gerekir. Pandemi sürecinde gümüşün değeri çok arttı. Salgın hastalıklarda ve tıp sektöründe gümüş çok kullanılıyor. Şirketler de yurt dışında gümüş stokunu arttırmış durumda. Altın fiyatlarında olduğu gibi gümüşte de bir geri çekilme bekliyoruz. Önümüzdeki 3 yıl boyunca gümüşün ONS fiyatında 40-50 dolar bant aralığında, gram tarafında ise 10 TL üzerinde fiyatlamalar bekliyoruz. Önümüzdeki yıllarda gümüş altından daha fazla değer kazanacağını tahmin ediyoruz" (Yeni Şafak)