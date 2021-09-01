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Dünya DSÖ'den Yemen'e tıbbi yardım
Dünya

DSÖ'den Yemen'e tıbbi yardım

Dünya Sağlık Örgütü, Yemen'e 31 ton tıbbi malzeme yardımında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-09-01 17:13:00 -
DSÖ'den Yemen'e tıbbi yardım

Husilere bağlı SEBE haber ajansı, yardımın DSÖ'ye ait bir kargo uçağıyla Sana Uluslararası Havalimanı'na ulaştığını bildirdi.

Yemen'deki BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), 25 Ağustos'ta uluslararası topluma ve bağışçılara Yemen'in su ve hijyen ihtiyaçlarını acilen finanse etme çağrısında bulunmuştu.

Ofisten yapılan açıklamada, Yemen'de 15 milyondan fazla kişinin su ve hijyen konusunda yardıma ihtiyaç duyduğu, bunlardan 8 milyonun ise acil ihtiyaç sahibi olduğu aktarılmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

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