  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel DSÖ'den Türkiye'ye ilişkin Kovid-19 raporu
Aktüel

DSÖ'den Türkiye'ye ilişkin Kovid-19 raporu

Editörlüğünü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Dr. Hans Kluge'nin yaptığı, Avrupa bölgesinde Kovid-19 ile mücadele kapsamında yayımlanan ilk raporda, Türkiye'nin virüsün ülkeye girişini önlemeye yönelik çabalarından övgüyle söz edildi - Raporda, bilimsel yaklaşımla salgının hızla kontrol altına alınmasının, ölüm oranlarının dünya ortalamasının oldukça altında tutulmasında etkili olduğu vurgulandı - Birçok ülkeden farklı olarak Türkiye'de, ülke genelinde standart tedavi algoritmalarının uygulandığı, stratejik ürünlerin stoklanması ve yerli üretimi sayesinde koruyucu malzeme, ilaç ve tıbbi ekipman konusunda eksiklik yaşanmadığı ifade edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-05 12:58:30 -
DSÖ'den Türkiye'ye ilişkin Kovid-19 raporu

ANKARA (AA) - Dünya Sağlık Örgütünce (DSÖ), Türkiye'nin Kovid-19 mücadelesine yönelik yayımlanan raporda, Türkiye'nin virüsün ülkeye girişini önlemeye yönelik çabalarından özgüyle söz edildiği, sonraki süreçte ise bilimsel yaklaşımla salgının hızla kontrol altına alınmasının, ölüm oranlarının dünya ortalamasının oldukça altında tutulmasında etkili olduğu belirtildi.

DSÖ tarafından, Türkiye'nin Kovid-19 mücadelesine yönelik rapor yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, editörlüğünü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Dr. Hans Kluge'nin yaptığı rapor, aynı zamanda Avrupa bölgesinde Kovid-19 ile mücadele kapsamında yayımlanan ilk rapor olma özelliği taşıyor.

Raporda, kararlılıkla uygulanan tedbirler ve çok sektörlü yaklaşım sayesinde Türkiye'nin Kovid-19 mücadelesi kapsamında elde ettiği başarı detaylı şekilde ele alındı.

Türkiye'nin virüsün ülkeye girişini önlemeye yönelik çabalarından övgüyle söz edilen raporda, sonraki süreçte ise bilimsel yaklaşımla salgının hızla kontrol altına alınmasının, ölüm oranlarının dünya ortalamasının oldukça altında tutulmasında etkili olduğu vurgulandı.

Raporun sonuç bölümünde, Türkiye'nin tecrübesi, siyasi kararlılığı ve çok paydaşlı yaklaşımı ile halk sağlığı acil durumlarında verilen mücadeledeki rolünün önemine vurgu yapıldı. Ülkenin genç nüfusu avantaja çevirdiğine, yaşlıların korunması ve enfeksiyonun yayılmasının önlenmesi için erken dönemde önleyici tedbirler aldığına dikkat çekildi.

Türkiye'nin, başka ülkelerin deneyimlerini gözlemleyerek bilimsel verilerle ulusal rehberini güncellediği, böylelikle küresel düşünüp ulusal kararlar aldığı belirtildi. Türkiye'nin pandemi mücadele stratejisinden de övgüyle söz edildi.

- "Türkiye'de ilaç ve tıbbi ekipman konusunda eksiklik yaşanmadı"

Birçok ülkeden farklı olarak Türkiye'de, ülke genelinde standart tedavi algoritmalarının uygulandığı, stratejik ürünlerin stoklanması ve yerli üretimi sayesinde koruyucu malzeme, ilaç ve tıbbi ekipman konusunda eksiklik yaşanmadığı ifade edildi.

Türkiye'nin en zengin ülkeler arasında olmamasına rağmen salgınla mücadelede en cömert davranan ülkelerden biri olduğunun altı çizildi. Kendi ihtiyacını karşılamakla birlikte, ihtiyaç sahibi ülkelere koruyucu ve tıbbi malzeme göndererek küresel dayanışma örneği gösterdiği belirtildi.

DSÖ ve diğer paydaşlardan destek alan Türkiye'nin deneyimleri ve iyi uygulamalarının birçok ülkeye örnek olduğu ve küresel sağlığa katkı sağladığı ifadelerine yer verildi.

Rapora, DSÖ Avrupa'nın "https://www.euro.who.int/en/countries/turkey/publications/turkeys-response-to-covid-19-first-impressions-ankara,-turkey,-11-july-2020" resmi internet adresinden ulaşılabiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tahran ile ilgili olay sözler! ‘Türkiye korkusu var’ dedi ve açıkladı: İran bunu bekliyor
Dünya

Tahran ile ilgili olay sözler! ‘Türkiye korkusu var’ dedi ve açıkladı: İran bunu bekliyor

Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Salih Yılmaz, İran'ın Ermenistan-Azerbaycan çatışmasına ilişkin tutumunu değerlendirdi. Yılmaz, cephe ..
Ermenistan Ordusu paylaştı! Bu fotoğraf gündeme bomba gibi düştü
Dünya

Ermenistan Ordusu paylaştı! Bu fotoğraf gündeme bomba gibi düştü

Dağlık Karabağ'da çatışmalar devam ederken Ermeni komutanların poz verdiği sırada arkada birlik yerlerinin ve silah mevzilerinin görülmesi d..
Türkiye'den çok sert uyarı: Derhal bölgeyi terk edin
Gündem

Türkiye'den çok sert uyarı: Derhal bölgeyi terk edin

Türkiye, 30 yıl önceki gibi bugün de bölgede barış ve huzurun tesisine engel olan Ermenistan'a tepki gösterdi ve Ermeni teröristlerle iş bir..
Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay