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Sağlık DSÖ'den maymun çiçeği açıklaması
Sağlık

DSÖ'den maymun çiçeği açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), maymun çiçeği virüsüne karşı toplu aşılama ve sürü bağışıklığına gerek olmadığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-27 18:58:00 -
DSÖ'den maymun çiçeği açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), son haftalarda Avrupa başta olmak üzere dünyada yayılan maymun çiçeği virüsüne karşı toplu aşılama ve sürü bağışıklığına gerek olmadığını açıkladı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) Cenevre Ofisinde düzenlenen 75. Dünya Sağlık Asamblesi kapsamında DSÖ yetkilileri maymun çiçeği virüsüne dair brifing verdi.

DSÖ Salgın Hastalıklara Hazırlık ve Önleme Direktörü Dr. Sylvie Briand, maymun çiçeğinin hayvandan insana bulaşan bir virüs olduğuna dikkati çekerek, "Maalesef şimdilik bu salgının hangi hayvanlardan yayıldığını bilmiyoruz." ifadesini kullandı.

Briand, maymun çiçeğine karşı aşının gerekliliği konusunda, "Bize şimdiye kadar gelen tavsiyeler, toplu aşılama ve sürü bağışıklığına gerek olmadığı yönünde." dedi.

Şimdiye kadar dünyada yaklaşık 200 maymun çiçeği vakasının görüldüğünü aktaran Briand, bu rakamın ilerleyen günlerde artabileceğini kaydetti.

Briand, maymun çiçeği virüsüne karşı seyahat yasağı veya Kovid-19 salgınına karşı uygulanan yasakları DSÖ'nün gerekli görmediğinin ve maymun çiçeğinin yayılımının Kovid-19'dan farklı olduğunun altını çizdi.

İlk olarak 6 Mayıs'ta İngiltere'de görülen maymun çiçeği virüsü şimdiye kadar 20 ülkeye yayıldı.

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