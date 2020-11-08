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Sağlık DSÖ'den kritik uyarı: Kızamık yeniden salgın hale gelebilir
Sağlık

DSÖ'den kritik uyarı: Kızamık yeniden salgın hale gelebilir

Dünya Sağlık Örgütü, tıbbi kaynakların büyük çoğunluğunun koronavirüs pandemisine ayrıldığı gerekçesiyle kızamık gibi hastalıkların yeniden salgın hale gelebileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-08 05:55:00 -
DSÖ'den kritik uyarı: Kızamık yeniden salgın hale gelebilir

Yeni tip koronavirüs salgını dünya üzerinde yayılmaya tüm hızıyla devam ederken Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan bir uyarı geldi. DSÖ Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, tıbbi kaynakların çoğunlukla koronavirüs pandemisine ayrıldığını belirterek küresel aşı programlarının sekteye uğradığını ve durumun çocuk felci ve kızamık gibi hastalıkların tekrar salgın hale gelmesine yol açabileceği uyarısında bulundu.

Kızamığın koronavirüs salgınından önce dünya çapında yeniden canlandığına dikkat çeken Ghebreyesus, Pakistan, Afganistan ve Afrika'nın pek çok aşılanmamış bölgesinde, çocuk felci vakalarının artış göstermesini beklediklerini ifade etti.

Ghebreyesus, dünyanın tehlikeli bir salgınla savaşırken, diğer hastalıkların güç kazanmasına izin vermemesi gerektiğini hatırlatarak çocuk felci için 400 milyon dolar, kızamık için 255 milyon dolar olmak üzere toplam 655 milyon dolarlık yardım toplamak üzere dünya çapındaki bağışçılara acil bir çağrı yapıldığını kaydetti.

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