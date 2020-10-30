DSÖ'den kritik uyarı: Avrupa'da ölüm oranları hızla artıyor

Yeni tip koronavirüs salgınına karşı Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni bir uyarı geldi. Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Dr. Margaret Harris, Avrupa'da koronavirüs nedeniyle yaşanan can kayıplarının geçen haftaya kıyasla yüzde 40 arttığını söyledi.

BBC'ye konuşan Harris, can kayıplarının en çok Fransa, İspanya, İngiltere, Hollanda ve Rusya'da gerçekleştiğini, bu ülkelerde ölüm oranlarının üçte bir arttığını ifade etti.

Rusya'da son 24 saatte 16 bin 202 yeni vaka, 346 can kaybı bildirildi. Böylece ülkedeki toplam vaka sayısı 1,58 milyona, toplam ölüm sayısı ise 27 bin 301'e ulaştı. Vaka sayılarının hızla artması gerekçesiyle ülkede tüm kalabalık mekanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya'da ise tespit edilen 24 bin 988 yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısı 590 bini aştı. Ülkede son 24 saatte 205 can kaybı yaşandı.