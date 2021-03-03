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Sağlık DSÖ'den korkunç rapor! 4 kişiden birinde görünecek
Sağlık

DSÖ'den korkunç rapor! 4 kişiden birinde görünecek

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından paylaşılan rapora göre, 30 yıl sonra 2,5 milyar kişinin yani her dört kişiden birinin işitme kaybı yaşayacağı belirtildi. Raporda ayrıca 30 yıl içinde işitme kayıplarının küresel bir sağlık sorunu olacağı ve korunmak için hijyen ve temizliğin önemli olduğu vurgulandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-03 06:06:00 -
DSÖ'den korkunç rapor! 4 kişiden birinde görünecek

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yayınlanan raporda, 2050 yılında dünya çapında yaklaşık 2,5 milyar kişinin yani her dört kişiden birinin tam ya da kısmi işitme kaybı yaşayacağı belirtildi.

‘700 milyon kişi tamamen işitme kaybı yaşayacak’

“İşitme kayıpları 30 yıl sonra küresel sağlık sorunlarının merkezinde olacak” ifadeleri kullanılan raporda, 2050 yılında 700 milyon kişinin tamamen işitme kaybı yaşayacağı belirtildi.

İşitme kaybının önlenmesi için tedavi şekillerinin her geçen geliştirilmesi gerektiğini belirten örgüt, kulak sağlığı için hijyenin çok önemli olduğunun altını çizdi.

‘Kızamık ve menenjit aşısı önleyebilir’

Çocuklarda kızamıkçık ve menenjite karşı olunacak aşı ile işitme kaybının yüzde 60 önlenebileceğini belirten Dünya Sağlık Örgütü, yenidoğan bebeklerde orta kulak iltihabının erken teşhisinin önemli olduğunun altını çizdi.

DSÖ yetişkinlerin ise işitme kaybına karşı gürültüden uzak durmalarını ve hijyene dikkat etmelerini tavsiye ederken işitmenin insan sağlığı için çok önemli olduğunu, tedavi edilmeyen işitme kayıplarının insanların iletişim kurmalarını ve geçim sağlamak üzere çalışmalarını derinden etkileyeceğini söyledi.

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